La recentment creada Càtedra d’Estudis del Suro convoca la primera edició dels premis de recerca Santiago Zapata amb l’objectiu de promoure la investigació aplicada a l’àmbit temàtic del suro.

Aquesta disciplina premiarà treballs de recerca de diferents disciplines: des de les humanitats i les ciències socials (història, economia, geografia, antropologia, literatura, didàctica o sociologia) fins a les ciències naturals i la tecnologia (biologia, biotecnologia, química, enginyeria química, ecologia, gestió forestal, enginyeria o disseny industrial).

Segons explica l’Ajuntament de Palafrugell en un comunicat, els premis prenen el nom de Santiago Zapata en reconeixement de l’impuls decisiu que el catedràtic extremeny va donar a la recerca sobre el suro des d’una perspectiva pluridisciplinària.

La iniciativa presentada per la Càtedra inclou dues modalitats. D’una banda, es distingirà treballs d’estudiants de grau o de màster, a investigadors novells, o a recerques d’àmbit local, tant de Catalunya com de la resta de l’Estat espanyol, amb un premi per valor de 1.000 euros.

D’altra banda, es guardonarà la recerca realitzada per doctorands i investigadors sènior de l’àmbit nacional i internacional, amb un reconeixement econòmic de 2.000 euros.

Aquesta és una de les primeres activitats que la nova Càtedra ha posat en marxa des de la seva creació aquest mateix any. La Càtedra d’Estudis del Suro està impulsada per la Universitat de Girona, l’Ajuntament de Palafrugell i el Museu del Suro de Catalunya, i respon a la voluntat d’impulsar la recerca multidisciplinària sobre el món del suro: des del mateix material fins la cultura surera, passant pels boscos i les indústries. L’objectiu és divulgar el coneixement al voltant del suro dins i fora l’àmbit acadèmic.