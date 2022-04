L’Ajuntament de Palamós ha tret a concurs públic les obres pendents de reurbanització del barri de l’Eixample. En concret, s’actuarà al tram del carrer Mercè situat entre els carrers Santa Marta i President Macià. Les obres tindran un cost aproximat de 358.974,56 euros (IVA inclòs) i el termini d’execució previst és de quatre mesos.

Aquest tram, on està previst que es pugui actuar aviat, no està asfaltat ni disposa de voreres. Això dificulta la circulació de vianants i vehicles tant per la sorra, com pel fang amb què es converteix quan plou o els sots que s’hi acaben fent.

La proposta, que acaba el projecte de reurbanització iniciat fa tres anys, contempla la continuïtat de la secció ja executada en altres trams d’aquest mateix carrer amb una calçada de 3,5 metres d’ampla amb vorera simètrica a banda i banda. A més, s’hi ha de construir la xarxa de sanejament, soterrarà la xarxa d’enllumenat públic, col·locar senyalització nova i comprovar l’estabilitat dels edificis annexos.

El projecte de transformació d’aquest tram també proposa incloure-hi plantació d’arbrat i col·locació de mobiliari urbà, bàsicament papereres, per aconseguir crear un espai més agradable.