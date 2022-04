El president de l’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de l’Estartit, Francesc Ferrer (Més per l’Estartit), ha trencat l’acord que mantenia des del 2019 amb UPM -el partit que govern Torroella de Montgrí conjuntament amb ERC-. Ferrer assegura que se’n desvincula perquè «tenen un projecte polític que no ens fa costat». I continua: «Durant aquests tres anys de mandat, he vist pocs gestos per millorar el conveni econòmic i de competències de l’Estartit, que és l’objectiu que teníem quan ens vam presentar».

Per la seva banda, l’alcalde de Torroella, Jordi Colomí, assegura «ha estat una sorpresa» i que treballen tant pel nucli com per l’EMD. A més, considera que l’anunci és una estratègia política: «Si no estiguéssim a un any de les eleccions, no hauria passat».

Als jutjats

La tensió no és nova. Els últims mesos, l’EMD de l’Estartit ha presentat dos recursos contenciosos administratius en contra de l’Ajuntament de Torroella. El primer va ser a principis de febrer, on reclamaven al consistori més d’un milió d’euros que l’EMD considera que li pertanyen. El segon, presentat aquest mes d’abril, s’ha interposat perquè s’està en desacord amb les partides pressupostàries que afecten l’Estartit.

Ferrer assegura que han acabat als jutjats per la «nul·la disposició del Govern a dialogar». Una acusació que Colomí nega i rebat: «Sempre estem oberts a parlar».

Amb tot, el president de l’EMD considera que la relació econòmica entre les dues entitats d’aquest mateix municipi empordanès «no està ben resolta». Un dels punts rellevants del conflicte és la dotació anual que entrega Torroella a l’EMD per fer front a les despeses de competències derivades de l’autogestió. Aquesta s’eleva fins als 800.000 euros -tal com marca l’informe de l’interventor de l’Ajuntament-, mentre que l’interventor de l’Estartit considera que hauria de ser de 2.000.000 d’euros -la diferència que es demana en el primer contenciós administratiu-.

La Diputació intervindrà

Sigui com sigui, el municipi preveu resoldre aquest conflicte gràcies a la mediació de la Diputació de Girona, que s’ha compromès a encarregar un informe extern per determinar quina seria la quantitat òptima.

Un altre dels punts de disputa és l’últim conveni entre les dues administracions d’un mateix municipi, signat el passat 4 d’octubre del 2021. Mentre Ferrer considera que «hi ha punts que no s’ha complert» com la incorporació d’un parell de persones a administració, l’alcalde de Torroella assegura que «es va signar el conveni i al cap de poc hi havia peticions noves sobre la taula».