El Consell Comarcal del Baix Empordà destinarà 596.000 euros a millorar els equipaments del Centre Tramuntana, el servei que ofereix oportunitats laborals a persones amb discapacitat intel·lectual. D’aquesta xifra, està previst que 30.000 euros siguin per adquirir mobiliari pel nou centre de Sant Feliu de Guíxols i la resta, per renovar l’espai de Palafrugell. La inversió es farà gràcies a la incorporació del romanent líquid del pressupost del 2021 (1,8 milions d’euros), que el Consell ha decidit destinar a pal·liar -repartit en diferents partides- els efectes de la crisi econòmica i social.

Entre les dues seus del Centre Tramuntana generen activitat per a un total d’unes 180 persones, entre usuaris i treballadors. A Palafrugell, està previst destinar uns 100.000 euros a adequar unes instal·lacions que han quedat velles a més d’invertir al voltant de 20.000 euros per col·locar plaques solars, entre d’altres. «Volem que aconseguir convertir-lo en un edifici autosuficient», va detallar el president del Consell Comarcal, Joan Manel Loureiro, que va afegir que aquesta és una actuació que «ja es volia fer l’any passat», però no es va poder tirar endavant perquè «no disposàvem dels recursos necessaris».

Un parc davant del centre

A banda de renovar l’espai actual, ubicat a l’avinguda Espanya que també s’està remodelant a Palafrugell, el Consell Comarcal té la intenció de construir-hi un parc al davant. L’espai enjardinat disposaria de diferents zones de les quals els usuaris del centre en podrien fer ús.

El projecte inicial per aquest jardí contempla crear una zona amb arbres fruiters; una zona amb vinya, annexa a una plantació d’alzines sureres; uns espais per gent gran i per jocs infantils. A més, està previst incorporar també un petit estany envoltat de plantes aromàtiques. El nom que proposen és parc de l’Empordà perquè englobaria diferents escenaris i sectors de la zona.

A St. Feliu, es canvia la ubicació

A Sant Feliu de Guíxols, en lloc de renovar l’equipament actual que també ha quedat obsolet, s’ha optat per construir-ne un de nou. Es deixarà l’espai ubicat al carrer Nou dels Garrofers per traslladar el Centre Ocupacional i Especial de Treball Tramuntana a l’avinguda Europa.

El nou equipament, que tindrà un cost de construcció aproximat de 850.000 euros (IVA inclòs), el finança íntegrament l’Ajuntament. La previsió és tenir-lo en funcionament el curs que ve i haver-lo enllestit abans de l’estiu.

El que sí que assumirà el Consell Comarcal és el mobiliari d’aquest nou centre que disposarà de tres sales de 32 metres quadrats cadascuna i un jardí obert per permetre que els usuaris puguin gaudir de l’aire lliure.