Els veïns i veïnes de Begur han escollit denominar plaça Paco Font Marquès, el nou parc municipal ubicat entre ells carrers Sant Pere i Santa Teresa. Ho han fet a través d’un procés participatiu convocat per l’Ajuntament en el qual s’ha recollit un total de 444 vots. La participació estava oberta a tota la ciutadania.

Del 14 al 29 de març, cada veí i veïna podia escollir la seva nomenclatura preferida entre les quatre opcions de nom que va proposar el consistori. L’opció guanyadora, plaça Paco Font Marquès es va endur un total de 169 vots, seguida d’Isabel Pi i Ferrer «Senyoreta Isabel» amb 129 vots; Lluís Puig i Ferriol, amb 61 vots i, per últim, Lola Moret i Ferriol amb 55 vots. A més, es van comptabilitzar 18 vots nuls i 12 vots en blanc.

L’Ajuntament portarà la proposta de nova nomenclatura a la pròxima sessió plenària -que se celebra el 26 d’abril- per aprovar-la de forma definitiva. Amb tot, fonts municipals asseguren que valoren molt positivament la xifra de participació assolida en aquesta convocatòria.

La futura plaça Paco Font Marquès és un equipament municipal que es va inaugurar el juliol del 2020, després d’acabar les obres d’adequació que van permetre transformar l’espai. Fins aleshores, havia estat utilitzat com a zona d’aparcament per a vehicles. Ara, és un nou espai verd multifuncional amb jocs de fusta per infants. L’actuació va costar 341.857,43 euros (IVA inclòs).

Paco Font Marquès

Francesc Font Marquès, conegut popularment com a «Paco Font» (Begur,1909 – Begur, 1978), va ser emprenedor i «indià». Emigrà a Ponce (Puerto Rico) durant els anys 30 i en tornar es va casar i instal·lar a la casa indiana coneguda com a «Can Paco Font», a tocar de la nova plaça. Llicenciat en comerç internacional, va ser encarregat de la fàbrica Forgas de suro. Amb posterioritat va erigir una empresa de construcció i transports fins al darrer moment. També fou alcalde de Begur a finals dels anys 50 i va executar nombroses obres de millora pel nostre poble. Un begurenc que sempre va tenir obertes per tothom les portes de casa seva i del seu despatx que la seva família ha mantingut intacte en honor a la seva memòria.