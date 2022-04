El grup municipal Ciutadans a l’Ajuntament de Palamós considera que el municipi hauria de disposar d’un santuari per a gats. El portaveu Cristóbal Posadas proposa destinar un terreny municipal a concentrar les diferents colònies felines que hi ha a la població per poder tenir-ne un millor control a més d’assegurar que tinguin un espai segur on estar. Posadas ja es va posicionar, en el seu moment, a favor d’habilitar una zona a la platja Gran dedicada a l’esbarjo dels gossos durant tot l’any (habilitat el 2018 entre l’1 de novembre i el 15 de maig).

Posadas formularà aquesta petició en el Ple municipal que se celebra aquest vespre a l’Ajuntament de Palamós. A l’espera de veure si rep el suport per tirar-ho endavant, el municipi compta amb el servei de PROGAT. Aquesta entitat té cura dels gats que es troben al carrer i es dedica a esterilitzar-los per ajudar a controlar les colònies felines que hi ha al municipi.