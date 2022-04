L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dimarts un acusat que s'enfronta a 13 anys i mig de presó per violar una amiga tornant de festa a Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) el 20 d'abril del 2019. Segons les acusacions, van sortir a una discoteca de Platja d'Aro i, com en altres ocasions, la noia va anar a passar la nit a casa del seu amic. La víctima ha explicat al judici que, quan es va ficar al llit per dormir de matinada, el processat la va atacar un primer cop sense arribar-la a violar. Després, es va adormir i al matí la va tornar a agredir: "Li deia que no però no parava". L'acusat assegura que van tenir relacions sexuals voluntàries i sosté que no és possible que no entengués que el rebutjava: "En un 'no' no hi ha confusió".

La fiscalia l'acusa de dos delictes d'agressió sexual amb accés carnal, un d'ells en grau de temptativa, i sol·licita una condemna de 12 anys de presó. Pels mateixos delictes, l'acusació particular eleva la petició a 13 anys i mig de presó. La defensa, encapçalada pel lletrat Manel Mir, nega els fets i demana l'absolució. El cas ha arribat a judici aquest dimarts a la secció tercera de l'Audiència de Girona. La nit del 19 al 20 d'abril del 2019, acusat i víctima van sortir junts de festa, amb un tercer amic, a una discoteca de Platja d'Aro. Segons ha explicat la noia al judici, inicialment l'altre amic els havia de tornar amb cotxe però, quan es van tornar a trobar cap a les cinc de la matinada, el processat li va dir que l'altre noi ja havia marxat i que havia demanat un taxi per anar a casa. Ja havien acordat prèviament que dormirien a casa d'ell. La víctima ha relatat que ho havien fet altres vegades perquè feia anys que eren amics i hi confiava. Durant el trajecte, el processat es va oferir a guardar-li el mòbil que ella duia perquè havia sortit sense bossa de mà. Segons el relat de la víctima, quan van arribar a casa del jove el va veure tancar la porta amb clau i que això ja la va inquietar una mica. A més, ha exposat que li va demanar que li tornés el telèfon amb l'excusa d'enviar un missatge als seus pares perquè estiguessin tranquils i posar l'alarma per anar a un dinar familiar l'endemà però, segons ha dit, li va dir que ja posava ell el despertador i no li va donar el mòbil. Aleshores, va anar a una habitació i el processat se'n va anar a una altra. Quan ja s'havia ficat al llit per dormir, ha declarat que el noi va entrar al dormitori on era ella i es va estirar al seu costat. Va ser llavors quan, explica, li va començar a fer tocaments a la panxa, als pits i als genitals. "Jo li deia que parés però no parava", ha afegit. La víctima ha relatat que li feia "mal" i que ella oposava resistència però que el processat va aconseguir fer-la tombar de bocaterrosa, immobilitzant-la amb les mans i amb el cos, i la va intentar penetrar. La noia ha explicat que li deia constantment que parés, fins i tot cridant, i que en un moment determinat el processat es va aturar, es va estirar al llit i es va adormir. "Em vaig quedar bloquejada, no tenia mòbil, no podia sortir perquè estava tancat amb clau i només el sentia respirar al meu costat. Tenia molta por", ha declarat. Segona agressió Unes hores més tard, cap a les deu del matí, va sonar l'alarma del telèfon, que era al menjador. El processat es va aixecar a aturar-la i, quan va tornar al llit, "va tornar a començar". La noia ha exposat que en aquesta ocasió sí que va aconseguir penetrar-la i que llavors ella va deixar d'oposar resistència: "Ja ho havia aconseguit i no volia que em fes més mal". La noia sosté que va continuar dient-li que parés i, finalment, l'acusat es va aturar: "Quan vaig parar de resistir-me ell va parar". Segons la declaració de la víctima, va recordar que la seva mare sempre li diu que la millor resposta a una persona en actitud agressiva és ser amable i, fingint que no passava res, li va demanar que li obrís la porta per marxar. "Quan va obrir vaig córrer escales avall i vaig marxar", ha dit. Ja a fora, va trucar a un amic perquè l'anés a buscar. Aquest noi, després que la víctima li expliqués el que havia passat, va agafar el telèfon de la noia i va mantenir una conversa amb l'ara acusat. Segons ha dit, el seu objectiu era que reconegués que l'havia "forçat": "Quan va dir que se li n'havia anat vaig creure que ja ho havia admès i el vaig bloquejar". "Jo volia i ella volia" El relat de l'acusat, que ha declarat al final del judici, topa frontalment amb el de la víctima. Segons ha dit a la sala de vistes, ja a la discoteca es van petonejar i, quan van arribar a casa d'ell, van mantenir relacions sexuals consentides: "Jo volia i ella volia". El noi, que actualment té 22 anys, ha afirmat que la víctima "mai va dir no". Al judici, ha exposat que l'única oposició que hi va haver per part de la noia va ser durant la segona trobada sexual, ja al matí, quan li va dir que se'n "penedia". "Vaig parar immediatament", ha afegit. Responent a preguntes de la fiscal, el processat descarta que no entengués que la víctima s'oposava a tenir relacions sexuals perquè "en un 'no' no hi ha confusió". El processat també considera que la conversa per Whatsapp al matí des del telèfon de la noia es pot "malinterpretar": "Jo l'únic que volia dir-li és que em perdonés si havia fet alguna cosa que no li havia agradat". En concepte de responsabilitat civil, la fiscalia i l'acusació particular volen que l'acusat indemnitzi la víctima amb 15.350 euros per les lesions i pel dany moral. La noia ha explicat que, arran d'aquests fets, va haver d'estar en tractament psiquiàtric i continua fent teràpia amb un psicòleg. També ha relatat que li van afectar el rendiment acadèmic i esportiu. El judici ha quedat vist per a sentència.