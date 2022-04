El grup independent Tots x La Bisbal (TxLB) va demanar al govern municipal, en el darrer Ple celebrat dimarts dia 12 d’abril, la concreció «urgent» d’un Pla d’asfaltatges degut al mal estat que asseguren es troben molts carrers de la ciutat.

El regidor de TxLB Xavier Dilmé va recordar durant la seva intervenció que fa set anys que no hi ha «cap pla d’aquest tipus» i va assegurar que durant aquest temps tampoc no s’ha fet manteniment de l’asfalt; «En alguns llocs ja ha esdevingut una amenaça evident per a la seguretat de ciclistes i motoristes», va afirmar.

Segons Dilmé, «cap municipi del nostre entorn, amb un pressupost de més de 15 milions d’euros i 2,5 milions d’inversió com la Bisbal, presenta aquesta deixadesa, més quan cada any el govern apuja generosament els impostos i taxes als bisbalencs».

TxLB també va recordar al tripartit local (ERC-CUP-ECG que a partir de 2007, els diferents governs municipals havien disposat de plans anuals d’asfaltat. Anar renovant els asfaltats és una tasca que el grup municipal considera que té «gran importància, primer per a la seguretat de persones i vehicles i comoditat del trànsit i, segon, per les molèsties (fresses, pols, basses...) que ocasionen als veïns els carrers en mal estat».

L’any 2014, La Bisbal va destinar al Pla d’Asfaltats 49.035,49 euros i el 2015, la quantitat va arribar als 60.016,48 euros. Des de juny de 2015 a l’actualitat, asseguren des de TxLB, no s’ha destinat cap part del pressupost anual a aquest tipus d’actuacions.

Dilmé va assenyalar que ara el govern podia fer servir els romanents sobrants d’altres anys per invertir. «No és un problema de manca de diners, és un problema de deixadesa política i de no considerar una prioritat el manteniment de la ciutat», va assegurar.

En aquest sentit, TxLB considera que una de les principals tasques d’un govern municipal és «la cura i manteniment de la seva ciutat tenint el municipi el màxim d’endreçat possible». I no consideren que així sigui.

Des de Tots x La Bisbal demanen que es mantinguin els carrers nets com ja s’està fent, però també demanen que es tingui «una especial atenció al microurbanisme», que és disposar de carreteres i carrers en condicions sense forats o parts malmeses. «Els ciutadans paguen els seus impostos i els pressupostos municipals han de reflectir aquesta necessitat», va concloure Dilmé.