L’Audiència de Girona va jutjar ahir un jove acusat de violar una amiga seva a Sant Feliu de Guíxols després de sortir de festa la matinada del 20 d’abril de 2019.

Ambdós es coneixien de feia anys perquè ell és de Sant Feliu i ella hi estiuejava. Segons la víctima, havien sigut amics «íntims». En el moment dels fets ella tenia 18 anys.

Aquell dia havien sortit de festa a Platja d’Aro, i a l’hora de tornar, ambdós van agafar un taxi que els va dur a casa de l’acusat, on es van quedar a dormir, tal com ja havien fet altres vegades. I fins aquí tot va ser normal. El que va començar a no ser-ho tant va ser que ell tanqués la porta en clau en arribar a casa, segons va relatar la víctima durant el judici, ja que «normalment no ho feia». Tampoc li va semblar habitual que no li tornés el mòbil, al·legant que ell ja s’encarregaria de posar-li l’alarma, perquè l’endemà ella havia d’anar a un dinar familiar.

Havien arribat passades les cinc del matí, i ella va anar a dormir a l’habitació de convidats, segons va dir, i ell a la seva. Va ser al cap d’una estona quan la noia va sentir que l’acusat entrava a l’habitació en roba interior, i sense dir res, va asseure’s al seu costat i va començar a fer-li tocaments, fins que tot i la negativa insistent de la víctima i els seus intents de resistència, va intentar-la violar. Segons va explicar la víctima, no ho va aconseguir, i llavors, es va posar a dormir al seu costat «com si res». En aquell moment, ella va quedar-se sense saber què fer, ja que no tenia el mòbil i estava tancada dins el pis: «tenia molta por i no entenia que després d’haver-me fet allò es posés a dormir tan tranquil», va asseverar, molt afectada.

Al cap d’unes hores va sonar l’alarma, i llavors l’acusat es va aixecar i va tornar a perpetrar l’intent d’agressió sexual, aquest cop aconseguint penetrar-la amb agressivitat sense tenir en compte les insistents negatives d’ella. Llavors, va marxar i va anar-se’n a la seva habitació. «Vaig recordar que la mare em deia que davant d’una persona agressiva s’ha de ser amable», va dir, «i li vaig dir que tenia el dinar i que em deixés sortir, i ell va obrir-me com si res».

Un amic d’ella la va anar a buscar i la va dur a casa d’ell. Allí, després d’explicar-li els fets, a ell se li va acudir escriure a l’acusat i demanar-li explicacions del que havia passat fent-se passar per ella per treure-li informació. Als missatges l’acusat admet que s’havia «passat» amb el que havia fet, que no hi tenia cap dret i que «se me n’ha anat».

Relacions consentides

Al seu torn per declarar, l’acusat va voler deixar clar que havien «fet l’amor» dues vegades i que havien sigut plenament consentides, fins que en el segon episodi de sobte ella va dir-li que se’n «penedia», i llavors ell va parar «de cop». També va recalcar que no havia tancat la porta de la casa amb clau, i que va deixar-li el mòbil al menjador carregant-se juntament amb el seu. Sobre els missatges, va dir que es podien «malinterpretar», que no entenia d’on baixava el que li deia la víctima, i que ell va respondre que si hi havia alguna cosa que no li havia agradat que el perdonés, però no va poder-ho aclarir perquè ella el va bloquejar.

Per tot plegat, el processat s’enfronta fins a 13 anys i mig de presó per un delicte de temptativa d’agressió sexual i un delicte d’agressió sexual consumada. També li demanen indemnitzacions de fins a 15.300 euros pels danys morals i les lesions que va patir la víctima. Per la seva banda, la defensa demana l’absolució perquè entén que l’acusat no ha comès cap delicte.