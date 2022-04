L’alcalde de Palamós, Lluís Puig, va assistir ahir a l’acte de la lectura del manifest en defensa del sector pesquer, que es va fer ahir al matí al port de Vilanova i la Geltrú. El document que reclama millors condicions pels pescadors catalans ha estat redactat per 17 municipis litorals, entre els quals hi ha Palamós.

El manifest ha estat aprovat pels plenaris municipals dels respectius ajuntaments implicats, i dimarts al vespre va passar ple de Palamós on va rebre el suport unànime de tots els grups municipals representats al consistori, els quals varen destacar la tasca duta a terme durant els darrers anys per part de la Confraria de Pescadors de Palamós per tal d’implantar en el sector pesquer local, mesures que han permès una important reducció de l’esforç sobre el medi marí, i que han fomentat la sostenibilitat.

Els municipis promotors del manifest són Alcanar, Arenys de Mar, Barcelona, Blanes, Cambrils, Deltebre, el Port de la Selva, l’Ametlla de Mar, l’Escala, la Ràpita, Llançà, Palamós, Roses, Sant Feliu de Guíxols, Tarragona, Torredembarra, i Vilanova i la Geltrú. Tots practiquen almenys una de les tres modalitats de pesca més perjudicades, arrossegament, encerclament i palangre.

Preocupació pel futur

El text del manifest destaca que el sector pesquer pateix per la seva viabilitat futura a causa de tres motius. Per un costat hi ha l’aplicació espanyola del Pla Multianual Europeu de Pesca Demersal, que regula la modalitat d’arrossegament fins al 2025. En segon lloc, pels efectes de l’obligació de fer una estimació de les captures abans d’entrar a port, i la tercera causa és l’esborrany del nou Pla de pesca en l’àmbit de l’encerclament.

Els ajuntaments també donen suport al sector pesquer en la queixa per l’obligatorietat de fer una estimació de la captura abans d’entrar al port, un fet que els comporta inseguretat física i que ja els ha causat importants sancions econòmiques.

Els pescadors catalans reclamen que se’l deixi de criminalitzar i que se’l reconegui com un sector estratègic, en especial en aquests moments de dificultats en l’abastiment. En el manifest, els ajuntaments signants avisen també del risc que pot suposar per l’economia i per l’estratègia marítima del país una presència residual o la desaparició de l’activitat pesquera.