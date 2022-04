El Departament d'Acció Climàtica ha comunicat oficialment al particular que va adquirir la base Loran de l'Estartit que ja ha exerctit el dret de retracte per quedar-se l'espai i convertir-lo en un equipament amb usos públics vinculats a Parc Natural del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter.

L'1 d'abril es va publicar al DOGC i al BOE la comunicació i ara s'obre la via perquè el propietari ho pugui recórrer. Segons han explicat fonts del Departament, els consta que el particular –amb qui també s'han reunit- té previst presentar un recurs contenciós, un fet que podria dilatar el procés. El director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Marc Vilahur, ha dit que esperen que es pugui resoldre "aviat".

La Generalitat va anunciar el mes de març que recompraria la base Loran per donar-li usos públics. En concret, es plantejava que la finca acollís instal·lacions del Parc Natural, com ara sales d'emmagatzematges o espais per a activitats. També s'estudia la possibilitat que doni suport a itineraris interpretatius de la Guerra Freda que hi ha a la zona.

L'adquisició s'havia de fer a través de l'anomenat dret de retracte perquè uns mesos abans un particular va comprar la finca. La llei permet a la Generalitat recuperar aquests terrenys, situats dins dels límits del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, al mateix preu que va pagar el particular, un ciutadà francès, al Ministeri de Defensa, propietari de la finca que fins a l’any 1998 va tenir usos militars.

Per intentar que algú es quedés l'espai, Defensa havia celebrat des del 2012 fins a quatre subhastes. La primera amb un preu de sortida de 850.000 euros i l'última, celebrar a finals del 2019, el va rebaixar fins als 419.000. Tot i que va quedar deserta, posteriorment, el particular va presentar una oferta similar i Defensa va fer una adjudicació directa.

Després de múltiples peticions de les entitats ecologistes i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, Acció Climàtica va fer un pas endavant per fer-se amb l'espai i aquest divendres el director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Marc Vilahur, ha explicat que ja s'ha fet efectiu. En concret, ha explicat que es va comunicar al propietari i que es va publicar al BOE i al DOGC amb data 1 d'abril. El valor de compra dels terrenys s'enfila fins als 468.000 euros i 3.000 euros per cobrir les despeses de transmissions i resta de despeses corrents derivades de l'operació.

Fonts consultades han detallat també que representants del Departament es van reunir amb el particular per exposar-li la situació i que aquest els va manifestar la seva intenció de recórrer la decisió al jutjat. Vilahur ha dit que espera que no s'obri aquesta via però que, si finalment s'hi arriba, es resolgui el més "aviat" possible per poder incorporar a la xarxa d'equipaments de la Generalitat. Les mateixes fonts, però, admeten que la via judicial podria dilatar el procés.

Una base militar

La base Loran era una estació d'emissió de radionavegació per a la mar Mediterrània, construïda a l'Alt de la Pedrosa prop de l'Estartit. El seu nom respon al sistema de posicionament i navegació Loran (Long Range Navigation), que es basava en ones de ràdio de baixa freqüència i que en aquest cas triangulava amb les bases de Lampedusa (Itàlia) i Kargaburum (Turquia).