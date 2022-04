L'Ajuntament de Begur ha retirat la llicència d'explotació de la guingueta que hi ha a la cala nudista d'Illa Roja a Red Rock 2021 SL. Es tracta de l'empresa que l'any passat va començar a gestionar aquest servei i que va generar molèsties entre els banyistes d'aquesta platja nudista. L'alcaldessa de Begur, Maite Selva, explica que la cala d'Illa Roja és "un espai emblemàtic" i per això cal que el consistori vetlli per garantir que tots els banyistes trobin "uns serveis adequats". Per això l'alcaldessa lamenta el "malestar" que l'empresa ocasionava als usuaris d'aquesta platja nudista.