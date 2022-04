L’àrea de Serveis Municipals de l’Ajuntament de Palafrugell, atenent a una petició dels veïns i veïnes de la zona, ha eliminat el sorral que hi havia ubicat fins ara al parc infantil del camp d’en Prats. Ho ha fet per motius de salubritat perquè el sorral no era un espai prou higiènic perquè els més menuts poguéssin jugar-hi i així ho demanaven les famílies.

Després de retirar l’estructura, i per no deixar l’espai sense res, s’ha instal·lat un nou joc giratori perquè la mainada en pugui fer ús. La brigada municipal ha estat l’encarregada de realitzar aquesta petita actuació d’obres que ha permès fer el canvi. En total, l’Ajuntament de Palafrugell ha fet una inversió de 1.214 euros.