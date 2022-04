Peratallada recupera aquest pròxim diumenge dia 24 d’abril la Fira de les Herbes amb la XV edició, després de dos anys d’obligada aturada per la pandèmia. L’objectiu és apropar el món de les herbes i la salut al gran públic. El programa d’activitats ofereix des d’una sortida de descoberta de plantes medicinals pels entorns del poble, a un taller per aprendre a fer un herbari aromàtic o una xerrada, tastet i demostració sobre fermentats vegetals. Diumenge, també es podrà visitar l’exposició Memòries de la natura, d’Anna Buxaderas Rierol a la Sala Municipal d’Exposicions El Teatret. El 50 % de les vendes es destinaran a la Comissió Catalana per l’Ajuda al Refugiat. A més, els restaurants s’han afegit a la fira oferint propostes gastronòmiques que es podran degustar des del dilluns 18 d’abril fins a l’1 de maig.