Un total de 26 establiments de Sant Feliu de Guíxols participaran al Ganxotapes edició primavera que comença avui i que s’allargarà fins el 22 de maig. Un any més, es podrà gaudir de la promoció d’una Ganxotapa més una beguda al preu de 2,50 euros i a més, es pot participar en el concurs per escollir la millor Ganxotapa omplint el llibret que entreguen els establiments participants i també repartits per comerços i edificis municipals de la ciutat. La tapa que tingui la valoració proporcional més alta serà la guanyadora del concurs. Les tapes hauran de tenir, com a mínim, la meitat de vots del participant més votat per poder optar a ser La Millor Ganxotapa Primavera 2022. Les butlletes s’han d’entregar a l’Oficina de Turisme abans del 30 de maig de 2022.