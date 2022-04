L’Ajuntament de Torroella de Montgrí va aprovar ahir, durant la celebració d’un Ple municipal extraordinari celebrat a les 8 del matí, interposar un contenciós administratiu contra el pressupost de 2022 de l’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de l’Estartit. Ho va fer amb el suport de l’equip de Govern (UPM i ERC-AM) i l’abstenció de la resta de grups municipals (JxCat, CUP, L’EST, CambTe i Cs).

El conflicte que portaran als jutjats ve derivat de no posar-se d’acord amb la retribució econòmica procedent de la recaptació d’impostos que ha de rebre l’EMD. Mentre que l’Estartit va aprovar un pressupost de 2.172.000 d’euros, amb una transferència per part de Torroella d’uns 1.500.000. L’Ajuntament té pressupostat entregar a l’Estartit gairebé la meitat d’aquest import, uns 740.000 euros.

Aquest no és el primer cop que els dos ens s’enfronten per via judicial. El recurs arriba després que l’EMD de l’Estartit n’hagi interposat dos en contra de l’Ajuntament de Torroella. El primer va ser a principis de febrer, on es reclamava al consistori més d’un milió d’euros que l’EMD considera que li pertanyen derivats dels tancaments fiscals entre l’EMD i l’Ajuntament del 2015 al 2020. El segon, presentat aquest mes d’abril, es va interposar precisament pel mateix tema que ara reclama Torroella: està en desacord amb les partides pressupostàries que afecten a l’Estartit.

L’alcalde de Torroella, Jordi Colomí -que la setmana passada es mostrava sorprès pel trencament per part del president de l’EMD de l’Estartit, Francesc Ferrer (Més per l’Estartit), de l’acord que mantenia des del 2019 amb el seu partit i contrari a solucionar-ho per via judicial- va assegurar que han decidit portar al cas als jutjats per «recomanació dels serveis jurídics municipals». A més, va afirmar que és incomprensible el que es reclama perquè «posen en dubte el model de finançament aplicat fins ara i des que es va crear l’EMD el 2015».

Per la seva banda, Ferrer va reconèixer que és un pas que s’esperaven com a resposta als contenciosos presentats per part seva. Tanmateix, el president de l’EMD va declarar-se sorprès pel fet que «han passat directament pel jutjat, sense fer cap al·legació al pressupost». Colomí va replicar que «no calia presentar-les perquè ja ho havíem comunicat».

Amb tot, quatre grups de l’oposició a Torroella (JxCat, CUP, L’EST, CambTe) acusen tant l’alcalde com el president de mala gestió per l’encreuament de contenciosos pels pressupostos dels dos ens locals. En aquesta línia, els van demanar que «posin seny, abandonin aquesta via i s’asseguin a la taula per trobar una solució digna del seu càrrec».

El municipi preveu resoldre aquest conflicte gràcies a la mediació de la Diputació de Girona, que s’ha compromès a encarregar un informe extern per determinar quina seria la quantitat òptima. «Quan més aviat se’ns doni la resolució del conflicte, més aviat s’acabarà», va sentenciar Ferrer. Amb això, Colomí hi està d’acord i va assegurar «estem a l’espera de la resolució de la Diputació».