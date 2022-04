L’Ajuntament de Begur ha retirat la llicència d’explotació de la guingueta que hi ha a la cala d’Illa Roja a Red Rock 2021 SL. Es tracta de l’empresa que l’any passat va començar a gestionar aquest servei i que va generar molèsties entre els banyistes d’aquesta platja nudista. L’alcaldessa de Begur, Maite Selva, explica que la cala d’Illa Roja és «un espai emblemàtic» i per això cal que el consistori vetlli per garantir que tots els banyistes trobin «uns serveis adequats». Per això l’alcaldessa lamenta el «malestar» que l’empresa ocasionava als usuaris d’aquesta platja nudista.

L’Illa Roja va recuperar fa només un any el xiringuito després de quinze anys sense aquest servei a la cala. L’anterior va ser clausurat per Costes després d’una sèrie de desprendiments que van tardar anys a solucionar-se. Al 2021, tant Costes com la Generalitat i l’ajuntament van donar el permís per tornar-lo a posar en marxa. Els nous gestors van guanyar un contracte per vuit anys, però només hauran pogut complir-ne un. La primavera passada, una llevantada va deixar al descobert una zona de residus i cablejat, que va posar en alerta als usuaris. A l’estiu, les queixes del col·lectiu nudista van ser recurrents, tan pel volum de la música que hi havia en una platja que tradicionalment era molt tranquil·la, com per la brutícia que s’hi acumulava.