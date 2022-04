La cinquena edició del premis «T de Turisme» van reconèixer ahir el músic Ricard Gili, per la seva tasca d’incorporar la música de jazz a la proposta turística; el cuiner Toni Izquierdo, per la seva aportació a l’excel·lència de la gastronomia de l’Empordà; la Cantada d’havaneres de Calella per la projecció de la marca turística Empordà-Costa Brava.

Organitzats per la Fundació Jordi Comas, els guardons volen donar relleu a les persones o a les iniciatives que excel·leixin en el sector turístic i en una visió transversal del turisme des de diferents àmbits socials. Premi per a la família Ensesa L’any passat, la fundació va incorporar el lliurament d’un quart guardó, el Premi T 3 Pioners, concebut com un reconeixement a aquelles persones, empreses o institucions que, des de qualsevol àmbit, hagin estat precursores del fenomen turístic, en el sentit més ampli. La creació d’aquest premi s’emmarca en el conveni de col·laboració impulsat per les Fundacions Climent Guitart, CETT i Jordi Comas. Amb aquest guardó es pretén posar en valor la visió comuna d’aquests tres pioners del turisme a Catalunya que van ser Climent Guitart, Gaspar Espuña i Jordi Comas. Aquest any, el Premi T 3 Pioners el rebrà la família Ensesa, per haver fet de s’Agaró una insígnia del turisme de luxe a la Costa Brava. En el decurs de l’acte, presentat pel periodista Josep Puigbó, el director de la Fundació Jordi Comas, Martí Sabrià, va presentar el programa d’activitats de l’entitat per tot aquest any. La cloenda va anar a càrrec del president de la Diputació de Girona i president del Patronat de Turisme Costa Brava-Girona, Miquel Noguer.