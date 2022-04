La Coral El Progrés de Palamós s’encarregarà enguany de fer el pregó de la Festa Major de Palamós, amb motiu del seu 125è aniversari. Per tal de celebrar-ho, l’entitat organitzarà diversos actes commemoratius que es programaran durant els pròxims mesos i que tindran com a principal referent el cant coral.

Les activitats commemoratives començaran el pròxim 26 d’abril a la Sala Petita del Teatre La Gorga, on es farà una conferència-col·loqui a càrrec del periodista i escriptor Pere Baltà. Pel que fa al pregó, es farà el 23 de juny a les 20 hores al parc del Convent dels Agustins. La coral està dirigida per Claudia Soler i compta amb una trentena de cantaires.