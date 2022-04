El grup municipal de Junts per Catalunya a Palamós denuncia que no s’hagi netejat el contenidor que es va cremar la setmana passada al carrer del Terç dels Napolitans. L’incendi va reduir el contenidor a cendres i va provocar desperfectes en un vehicle que estava estacionat al costat de l’objecte. L’escena és la mateixa que després que s’apaguessin les flames. El portaveu de JxCat, Raimon Trujillo, va criticar «no només no s’ha netejat, sinó que no s’han ni retirat les rodes del contenidor». El palamosí va justificar que el que considera una «deixadesa constant» per part del Govern ha provocat que s’abstinguessin a l’hora de renovar el contracte de neteja municipal. «No hi ha cap mena de supervisió», va concloure.