Des d’ahir, el Consultorivm Cafe, la cafeteria de l'hospital de Palamós, està adherida a l'aplicació Too Good To Go per evitar el malbaratament del menjar a l'establiment.

La iniciativa d’Emporhotel, l’empresa que gestiona els serveis d’hoteleria i neteja, ajuda a donar compliment a la llei 3/2020 de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris i s'emmarca en la voluntat dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE) de ser més sostenibles i reduir la seva petjada ecològica en el medi ambient. Així doncs, la cafeteria ofereix uns cinc menús diaris per 3,99 euros, que consten en primer i segon plat i postres i que es poden recollir de les 16 a les 17 h a la mateixa cafeteria, una vegada finalitzat el servei de dinar. El funcionament de l'aplicació és molt senzill: les persones interessades se l’han de descarregar al seu mòbil i triar l'establiment on comprar el menú. El pagament es fa a través de la plataforma i la persona usuària rebrà un número de comanda que ha d'ensenyar en el moment de la recollida. El menú variarà en funció de l’excedent diari. Èxit a l’hospital de Figueres Aquesta iniciativa ja s’ha aprovat i està en funcionament des del desembre a la cafeteria de l’hospital de Figueres. En aquests quatre mesos, s’han fet més de 200 menús i amb una valoració molt positiva tant per usuaris com professionals. En el cas de Figueres, la iniciativa s’està fent des de principis de febrer i els ingressos econòmics que es generen s’estan reinvertint en millores per a l’hospital i per al personal. L’únic que s’ha hagut de fer és adaptar l’ordinador de la cafeteria per poder rebre les sol·licituds de les comandes i ajustar la logística diària, expliquen des de la Fundació Salut Empordà.