El projecte d’arranjament del Mas Oliver, amb orígens del s.XVI, segueix el seu desenvolupament amb l’objectiu de convertir aquest emblemàtic edifici en un futur equipament municipal a Sant Joan. Després de la realització de les tasques de neteja i adequació dels espais interiors d’aquest immoble, amb la retirada de mobles, andròmines i elements diversos, ara té lloc l’enderroc de les estructures annexes al mas, principalment porxos, amb una superfície global enderrocada de 174,26 metres quadrats.

Recuperar la masia original i evitar riscos

La majoria d’aquestes construccions es troben en mal estat i comporten cert risc d’esfondrament. A banda es tracta d’instal·lacions que no formen part de l’edifici original, i amb aquests treballs es deixarà el volum principal i els annexos aptes per a una futura reforma, quan s’hagi escollit un ús públic per a la masia.

Bona part del cos principal i alguns dels cossos annexos de la masia són fets amb materials originals amb interès arquitectònic i històric, però les que s’han d’enderrocar varen ser construïdes fa pocs anys amb materials més moderns sense interès, i que per la seva posició i característiques, tampoc són aptes des del punt de vista de la seva utilització futura.

Aquestes obres i l’adequació de l’entorn també tenen l’objectiu de minimitzar els riscos d’intrusisme i el vandalisme associat, per a la qual cosa també s’ha instal·lat un sistema d’alarma a l’interior de la masia.

Aquest projecte d’enderroc de les estructures annexes al mas té un cost aproximat de 16.000 euros, i és a càrrec d’una empresa especialitzada en aquest tipus de feines. Un cop fet l’enderroc es tapiaran totes les obertures de la masia per evitar l’accés de persones alienes, i es retiraran els arbustos i plantes que amb el temps han anat envaint algunes de les estructures de l’edifici i l’entorn del mas, deixant net tot l’entorn que restarà oberta i diàfan.

L’objectiu de l’Ajuntament de Palamós és que la reconversió del Mas Oliver en equipament municipal segueixi posteriorment amb el projecte d’arranjament de l’entorn de l’immoble, i d’aquesta manera poder-lo integrar més endavant amb la plaça de Mossèn Gumersind.

D’aquesta manera es permetria aconseguir tota una illa integrada i situada al centre de Sant Joan, que inclouria en una sola infraestructura pública, un gran parc dotat d’equipament públic.

El Mas Oliver, conegut popularment com a Can Displàs, està situat al camí Vell de La Fosca, al costat de la plaça de Mossèn Gumersind, i totalment integrat la trama urbana del nucli de Sant Joan. L’any passat aquest immoble va passar a ser propietat municipal, mitjançant un procés d’expropiació.