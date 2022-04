L'Audiència de Girona no ha pogut jutjar un acusat d'agredir sexualment la filla quan tenia entre sis i vuit anys per «demència sobrevinguda». El tribunal va acordar la suspensió del judici, que s'havia de fer aquest dilluns, després que els forenses comprovessin que el processat és incapaç de comprendre el procediment. Segons fonts judicials, pateix el síndrome de Korsakoff, vinculat al consum d'alcohol, que afecta les seves capacitats i no té perspectives de millora. Per això, el tribunal dictarà el sobreseïment de la causa. L'acusat, que s'enfronta a 15 anys de presó, està complint actualment una pena de 8 anys per intentar matar el sogre a cops de destral el juny del 2014. Es preveu que aquest juny surti en llibertat.

La defensa de l'acusat, encapçalada pel lletrat Pere López de Coca, va sol·licitar al tribunal que els forenses analitzessin les capacitats del processat després de detectar que no era capaç de comprendre el procediment i que tenia idees «delirants». Segons fonts del tribunal de l'Audiència de Girona, els perits, analitzant els informes del centre penitenciari i al mateix acusat, van determinar que pateix la síndrome de Korsakoff, una psicosi agreujada pel consum d'alcohol i sense perspectives de millora. El tribunal de la secció quarta de l'Audiència de Girona, segons l'avaluació dels forenses, va acordar la suspensió del judici previst per a aquest dilluns. L'article 383 de la Llei d'Enjudiciament Criminal estableix que, en cas de «demència sobrevinguda» amb posterioritat al moment de la comissió dels fets, el tribunal competent arxivarà la causa «fins que el processat recuperi la salut». Així, l'Audiència dictarà el sobreseïment del cas amb possibles avaluacions periòdiques per comprovar si continua sent incapaç d'enfrontar-se a un judici.

La fiscalia demana una pena de 14 anys de presó, que l'acusació particular eleva a 15, per a aquest veí de Begur (Baix Empordà) acusat d'un delicte continuat d'agressió sexual amb accés carnal contra menor de 13 anys amb prevalent de la relació de parentiu. Segons recull l'escrit d'acusació, el Servei d'Atenció a la Infància i Adolescència va declarar la víctima i la seva germana en desemparament el 2007 i van ingressar en un centre d'acollida. Mentre la Generalitat les tutelava arran de la suspensió de la pàtria potestat als progenitors, es va acordar un règim d'estades i visites amb els seus pares.

La fiscalia apunta que tant el processat com la mare de les menors podien estar cada dissabte amb les nenes sense supervisió. Aquesta decisió va canviar arran d'una resolució posterior del 2010, però l'acusació pública sosté que, entre els anys 2008 i 2010, el processat va aprofitar aquests «permisos setmanals» durant els quals la menor estava a casa del pare per perpetrar les agressions sexuals, que van començar quan la nena tenia sis anys i es van allargar fins als vuit. Actualment, el processat està complint una condemna de 8 anys de presó per intentar matar el sogre a cops de destral el 13 de juny del 2014. Al judici, que es va fer a la mateixa Audiència de Girona l'abril del 2016, l'acusat va reconèixer els fets.

Segons va admetre, aquell dia va aprofitar que el seu sogre estava al garatge, distret carregant una bossa al cotxe, per assestar-li un primer cop destral al cap «per sorpresa». Després, van començar a forcejar fins que un veí va intervenir i va aconseguir arrabassar-li l'arma a l'acusat. Les acusacions sostenien en aquell judici que el processat estava molest amb el sogre perquè havia aconseguit la custòdia d'una de les seves filles. L'Audiència el va condemnar com a autor d'un delicte d'assassinat en grau de temptativa.

Segons fonts judicials, està previst que el processat surti en llibertat el juny d'aquest any. Per això, el tribunal preveu donar trasllat de la causa a la fiscalia i a l'acusació particular per si volen sol·licitar l'ingrés involuntari en un centre de salut mental. No era el primer cop que l'acusat s'enfrontava a un judici. L'any 2007, la secció tercera de l'Audiència de Girona el va jutjar acusat d'agredir sexualment i de manera continuada la seva filla gran. La fiscalia li sol·licitava 13 anys de presó. L'Audiència el va absoldre.