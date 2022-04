La Diputació de Girona s’encarregarà de dirigir l’execució de la tercera fase del projecte constructiu de l’Espai Medes, el centre d’interpretació marí del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. El projecte constructiu d’aquesta fase correspon a l’execució dels tancaments i les instal·lacions de serveis. Té un cost d’uns 700.000 euros i està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) amb 200.000 euros i la Diputació amb 100.000 euros. La resta l’aportarà l’Ajuntament.

Per avançar en aquesta tercera fase, l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i la Diputació, com a gestora del fons FEDER, han signat un conveni de col·laboració per al cofinançament i les condicions d’execució de l’obra. En el marc d’aquesta col·laboració, la Diputació, es responsabilitzarà de la direcció d’obres i el seguiment administratiu i econòmic de l’actuació. En aquest sentit, n’ha adjudicat recentment el projecte a OHL Servicios Ingesan.

L’empresa ja ha fet la primera visita d’obra i en breu farà l’acta de replanteig previ a l’inici dels treballs, que es preveu finalitzar abans d’acabar l’any. Un cop completades, l’equipament estarà a punt per tal d’iniciar-se la quarta i darrera fase, que correspon a la museïtzació. Aquest projecte anirà a càrrec del Parc Natural. Es treballa amb la previsió que el nou equipament entri en servei el 2023.

Programa de gestió i promoció

Paral·lelament a la finalització del projecte constructiu, l’Ajuntament, a través del Pla de Sostenibilitat Turística de Torroella de Montgrí i l’Estartit (2021-2023), està treballant en la redacció del programa de gestió i promoció i de l’estratègia de llançament de l’Espai Medes. Aquest projecte s’inclou en la línia d’actuació i compta amb un pressupost de 30.000 euros, 15.000 per a la conceptualització i gestió (2022) i 15.000 per a l’estratègia de llançament (2023).

Centre d’interpretació del Parc Natural

L’Espai Medes s’està construint al moll central del port de l’Estartit. Serà el centre de referència i de difusió dels valors mediambientals, culturals i turístics del Parc Natural, en el seu àmbit marí. També esdevindrà un instrument de promoció al servei de la dinamització econòmica local. Complementarà la seva activitat amb la del Museu de la Mediterrània, que serà l’equipament de referència de la part terrestre del parc.