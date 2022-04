L’Ajuntament de Torroella de Montgrí i l’empresa Tunstall Televida, prestadora del servei municipal de teleassistència, han signat un conveni per a la custòdia de les claus de les persones usuàries. Aquest acord representa una millora per a la prestació del servei, orientat a persones que viuen soles o no tenen xarxa social o familiar propera, ja que en cas d’una emergència els professionals mobilitzats podran accedir amb la màxima urgència al seu domicili.

El conveni fixa el protocol d’actuació i de cessió de les claus, que custodiarà la Policia Local en una bossa amb un número identificatiu sense mostrar dades personals i amb precinte de seguretat. Així, en cas de necessitat, quan la persona usuària tingui una incidència o hagi caigut a casa seva, Televida avisarà la Policia Local per tal que amb la clau custodiada es pugui accedir al domicili. Al municipi, en l’actualitat hi ha 18 persones soles que si així ho volen podran cedir la custòdia de claus per evitar que en cas d’emergència s’hagi d’entrar a la força. 133 persones utilitzen el servei Actualment, utilitzen servei municipal de teleassistència 133 persones. Es tracta d’una prestació de titularitat pública amb una gestió privada. Al municipi, però, hi poden haver usuaris d’altres serveis de teleassistència de caràcter privat. La teleassistència és un servei preventiu i de proximitat que ofereix a les persones grans o amb dependència i als seus cuidadors un suport personal per continuar vivint al seu domicili. El principal objectiu de la teleassistència és oferir seguretat, acompanyament i suport a la persona usuària i els seus familiars, en el seu entorn habitual. Les persones beneficiàries d’aquest servei tenen la seguretat i la tranquil·litat que davant de situacions de crisi, caigudes, emergències sanitàries o de l’habitatge, poden contactar de forma immediata amb el centre d’atenció mitjançant un terminal de teleassistència. El servei no es limita només als casos d’emergència sinó que pretén fer un acompanyament en el dia a dia de la persona usuària, donant-li suport i oferint-li companyia amb l’objectiu d’augmentar la seva qualitat de vida. El servei combina els dispositius tecnològics amb un equip de professionals multidisciplinaris, que assegura l’atenció a la persona usuària les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any. Es preveu una ampliació dels dispositius tecnològics de cara al setembre per tal de millorar el servei i la possibilitat de tenir -lo sense disposar de telefonia fixa, només amb un mòbil. Quota màxima de 13 euros Els usuaris/es, poden restar exempts/es d’haver de realitzar un copagament segons la renda disponible de la unitat familiar o la disposició d’informe de gratuïtat emès per Serveis Socials del territori corresponent. Si es supera el límit econòmic (967,50 euros mensuals i 13.544,10 euros anuals) es valoren els ingressos de cada cas i s’estableix una petita quota de copagament. En el cas del servei estàndard la quota màxima pels usuaris amb major capacitat econòmica és de 13 euros al mes.