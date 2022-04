Els dies 29, 30 d’abril, i 1 de maig, Palafrugell esclatarà de colors, música i gastronomia, gràcies a la nova edició del Festival Flors i Violes. Enguany, aquesta 13a edició serà una dels primers esdeveniments de primavera del país que recupera l’antiga normalitat amb activitats presencials repartides per tot el municipi. Per aquest motiu, es planteja un recorregut a través d’espais i carrers, que acolliran decoracions, concerts, espectacles i activitats diverses.

El Festival començarà amb un espectacle inaugural el divendres 29 d’abril del vespre. Es tracta d’un mapping que es projectarà a la façana de l’Ajuntament i que porta per nom “Chronos o la joie de vivre”. Per tal que tothom tingui ocasió de gaudir d’aquest esdeveniment de color, música i art s’oferiran tres sessions, la primera a 2/4 de 10 de la nit, la segona a 1/4 d’11 i la última a les 11 de la nit, tant divendres com dissabte.

Entre els espais emblemàtics que es convertiran en escenaris del Festival hi ha: plaça Nova, el pati de la Biblioteca, l’antiga casa de l’artista Tano Pisano, els Forns de la Bòbila, la plaça de Can Mario, Els porxos del Mercat o la plaça d’Ermengarda.

Espais inèdits

I com a novetat es descobriran espais inèdits com ara: la glorieta del pati de l’Ajuntament, l’antiga quadra de l’Hostal l’Estrella o l’antic magatzem Pruneda Carbó. També hi prendran part una vintena de carrers del centre i d’altres espais, oferint una conjunció de colors i formes, així com activitats per a tots els públics.

La majora de concerts i espectacles, més d’un centenar, són gratuïts, excepte els “Tastets indians”, activitat inclosa dins del Pla d’accions 2022 de la Xarxa de municipis indians, i que tindrà un cost de 5€ per persona; o el circ situat a La Bòbila “Sin Remite” que tindrà un cost de 4€, l’entrada del qual es podrà adquirir a la mateixa taquilla una hora abans de cada espectacle.

Així mateix, aquest any es repeteix, conjuntament amb l’àrea de Cultura, l’organització del 2n concurs “Palafrugell canta”, un concurs per donar a conèixer el talent musical de joves del municipi. Entre tots els participants, els finalistes tindran l’oportunitat de tocar al pati de la Biblioteca el dissabte 30 d’abril. El premi pel guanyador serà l’enregistrament d’un EP, ajudant-lo així a promoure i difondre la seva música.

Entre altres activitats destacades del programa hi ha el menú Flors i Violes, que ofereixen diversos restaurants del municipi, així com el concurs d’aparadors als establiments que està organitzat per Oohx!gen.