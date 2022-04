El Ple de l’Ajuntament de Begur, reunit en sessió ordinària el dimarts 26 d’abril, va aprovar una modificació de crèdits del pressupost municipal del 2022 per valor d’1.309.743,76 euros. Amb aquesta modificació -que es finançarà íntegrament a través del romanent de tresoreria- el consistori podrà desplegar diferents actuacions de millora dels serveis i equipaments del municipi i impulsar nous recursos. L’Ajuntament invertirà, a part els 732.743,76 en del pla d’equipaments de la Font de Baix, 190.000 euros a habilitar a la Sala d’Exposicions de les Escoles Velles un Centre d’interpretació d’indians; 50.000 euros, per a la construcció a Begur d’un Pump Track i un total de 337.000 euros per executar tasques d’arranjament, manteniment i millora. En concret, aquesta darrera partida servirà per arranjar la baixada al port de Fornells, el projecte d’urbanització del carrer Atzavara o l’execució de la segona fase de millores en l’enllumenat públic, entre d’altres.