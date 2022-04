El Departament de Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori treu a informació pública el projecte per fer una nova estació de busos a Palamós. L'equipament, que comptarà amb una inversió de 2,5 milions d'euros, permetrà millorar la capacitat i el trànsit de les línies interurbanes de la demarcació de Girona, de la comarca del Baix Empordà i del municipi. Actualment, la població ja té una estació al carrer Lopez i Puigcerver, al centre, en un espai que dificulta la circulació dels autobusos i amb una trama urbana de carrers estrets i concorreguts. El nou equipament s'aixecarà a la prolongació del carrer d'Enric Vincke.

La previsió és que les obres es licitin a finals d'aquest any i els treballs comencin abans de l'estiu que ve. La nova instal·lació, que també gestionarà el Departament, entrarà en funcionament durant el 2024. El secretari de Territori i Mobilitat, Isidre Gavín, remarca que la nova estació s'emmarca en la «prioritat del Govern d'augmentar l'ús del transport públic» i que, per fer-lo més «atractiu», calen noves infraestructures. Per la seva banda, l'alcalde de Palamós, Lluís Puig, destaca que la nova estació tindrà fàcil accés des de qualsevol punt i que en un futur quedarà connectada directament a l'autovia C-31.