L’Ajuntament de Pals ha obert la licitació per les autoritzacions municipals d’ús privat dels espais públics de les platges municipals per als diferents serveis i usos. Aquests serveis s’ofereixen per les temporades d’estiu dels anys 2022 al 2026 i el termini per presentar ofertes en els diferents lots finalitza el pròxim 10 de maig. Els lots que s’ofereixen en aquesta licitació van des de les escoles nàutiques de les diferents platges fins a les guinguetes, el lloguer d’embarcacions de motor o el de les gandules.