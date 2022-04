L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols porta a aprovació inicial en el plenari del 28 d'abril el Pla Local d'Habitatge, un document que aporta una radiografia i una visió del parc d'habitatges de la ciutat per als pròxims sis anys, i on es plantegen també les opcions estratègiques de futur. En aquest pla s'hi contempla tot el ventall de possibilitats relacionades amb l'habitatge en totes les seves modalitats (lloguer, habitatge de compra/venda, habitatges d'ús turístic i altres). Aquest document aporta una visió estratègica de les possibilitats de l'habitatge a Sant Feliu de Guíxols, i alhora fa un inventari detallat dels recursos existents.

A més, el Pla Local aporta també una visió a llarg termini, proposant solucions futures amb diferents modalitats relacionades en aquest àmbit. La idea és donar solució a diferents casuístiques, com els col·lectius vulnerables, o els joves, o gent gran. Aquest document s'entén com a 'instrument marc', i es fa des del municipi d'acord amb la Generalitat, organisme que té la competència en l'àmbit. La visió local permet aprofundir en l'anàlisi, redacció, implementació i execució.

Per tota la gestió d'aquest pla, així com tramitar noves possibilitats en forma d'ajuts i tràmits relacionats amb l'habitatge (remodelació d'espais, subvencions, ajuts, fons europeus...) i per atendre la ciutadania en totes les consultes relacionades amb el món de l'habitatge, l'Ajuntament habilitarà aviat un espai d'atenció ciutadana al carrer de la Rutlla (oficina de l'antiga entitat bancària Banesto), per tenir un local a la zona comercial, propera a la ciutadania. Des de l'Ajuntament, el regidor Josep Saballs indica que l'obertura d'aquesta oficina facilitarà molt la tramitació i gestió d'aquesta matèria.

Entre les dades que recull la diagnosi d'aquest pla hi ha el fet que Sant Feliu de Guíxols presenta un 54% d'habitatges principals, un 34,6% de secundaris (per sota de la mitjana del Baix Empordà) i un 10,8% de buits. Les dades són del 2011. El 35% dels habitatges són de propietat amb la compra ja pagada, junt amb 35% amb modalitat de propietat però amb pagaments pendents. Un 17,5% l'ocupa el mercat del lloguer, entre altres formes. La majoria d'habitatges tenen entre 61 a 90 metres quadrats. El 2020 hi havia registrats 814 habitatges d'ús turístic. El pla suggereix també actuacions en diferents àmbits, com la promoció del parc d'habitatges, la rehabilitació, mesures per a l'eficiència energètica, mesures per mobilitzar el parc d'habitatges buit o la creació de nous registres i inventaris.