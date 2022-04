Els Mossos d’Esquadra han detingut quatre persones per robar en quatre restaurants de l’Estartit en només cinc dies, del 15 al 20 d’abril. Entre els quatre arrestats hi ha dos homes de 18 i 22 anys i un menor d’edat a qui acusen de ser presumptes autors de cinc delictes de robatori amb força a l’interior de l’establiment. En la mateixa actuació també es va detenir un quart home de 23 anys com a presumpte autor d’un delicte de receptació. En els cinc robatoris, segons informa el cos policial, els lladres van forçar les portes o finestres dels restaurants, van robar diners en efectiu de les caixes i en un dels casos, diverses tauletes electròniques.

El dia 26 d’abril pels volts de les deu de la nit, els mossos de la Unitat d’Investigació juntament amb efectius de Seguretat Ciutadana estaven en un control per la prevenció de robatoris a La Bisbal quan van detectar un vehicle que podria estar relacionat amb aquests robatoris. En l’escorcoll, van localitzar dues tauletes electròniques, un tester, un rellotge intel·ligent i una bossa de mà. Fetes les comporvacions, els agents van detectar que les dues tauletes eren les robades en un dels restaurants.L’endemà van passar a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de la Bisbal d’Empordà.