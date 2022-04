El grup municipal de Tots x la Bisbal (TxLB) ha demanat a l’alcalde de la ciutat, Enric Marquès, que convoqui una reunió de la Junta Local de Seguretat. Ho fa a causa de l’increment dels actes delictius soferts a la ciutat les darreres setmanes «i la necessitat d’establir mecanismes d’actuació per aturar-los». La formació considera que la mesura s’ha de prendre de forma «extraordinària i urgent».

Per la seva banda, Marquès va admetre que efectivament hi ha hagut un augment dels robatoris al municipi i ho atribueix a l’increment de la mobilitat. A més, va detallar que no és un fet aïllat a la Bisbal, sinó que és un escenari que es reprodueix a molts pobles i ciutats de la província de Girona com revelen les estadístiques.

L’alcalde va assegurar que està obert a convocar-la perquè «es fa un cop l’any i ara pot ser un bon moment per fer-ho». Primer, però, vol reunir-se amb el cap de Mossos a la població i el de la Policia Local de la Bisbal per analitzar la situació.

TxLB insisteix en la urgència basant-se assegurant que «s’està instal·lant un clima d’alarma social a la ciutat pel cúmul de delictes que s’hi estan produint». El grup va detallar que s’hi estan produint «robatoris en domicilis particulars, robatoris a menors pels carrers o múltiples ocupacions -algunes acabades també en robatori-».

El regidor de TxLB Xavier Dilmé va exposar que aquests episodis «ja eren un degoteig des de feia uns mesos, però que les darreres setmanes d’abril han esdevingut una constant». Per aquest motiu, TxLB demana en un comunicat la convocatòria de la Junta Local de Seguretat «per analitzar aquests fets i establir mecanismes d’actuació per aturar-los». I proposa també que es convidi a la reunió «a representants de la Fiscalia», perquè considera que la institució té un paper fonamental a l’hora de posar mitjans per evitar la reincidència en la comissió de delictes.