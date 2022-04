La Comissió Europea considera "lamentable" que l'Estat faci servir fons europeus per enderrocar les instal·lacions de Ràdio Liberty de Pals. En una carta a la que ha tingut accés l'ACN, la comissió assenyala que no té competències per aturar l'enderroc, però deixa clar que els no els agrada que es tiri a terra el que queda d'aquest equipament "històric". "La demolició dels edificis de Radio Liberty dins el Parc Natural del Montgrí certament ens entristeix i representa realment, un fet lamentable que s'està produint avui en territori europeu", diu l'escrit. Per la seva banda, el govern espanyol assenyala que el que es pretén és treure edificacions de zones costaneres i proposa que el museu es faci en un altre espai.

Des de Salvem Platja de Pals assenyalen que la resposta de la Comissió Europea "fa evident el poc control" que hi ha dels fons que es destinen des de Brussel·les. El president de l'entitat, Pau Bosch, assenyala que es traca d'un equipament "històric" que s'ha de rehabilitar i fer-lo servir com a centre d'interpretació de la Guerra Freda. "S'ha de recuperar l'entorn, divulgar-ne la història i evitar que se segueixi degradant", remarca.

I és que l'entitat ecologista carrega contra el govern espanyol a qui acusa de "deixadesa" en relació a Ràdio Liberty, després de més d'un quart de segle que deixés de funcionar. "Han passat molts anys i hi ha hagut un espoli i mal ús dels equipaments i de l'espai natural. En general hi ha hagut un abandonament complert", denuncia Bosch.

De fet, un dels principals problemes que denuncia Salvem Platja de Pals són els "continus" actes vandàlics que han malmès les instal·lacions que encara queden. Bosch assegura que s'hi fan fogueres i s'hi troben deixalles constantment. A més, l'entitat assenyala que grups nombrosos de persones han fet servir les instal·lacions de Ràdio Liberty per trobar-se durant el confinament.

L'Ajuntament, també en contra

Però les entitats ecologistas no están soles en aquest intent per evitar la demolició. Bosch celebra que l'Ajuntament vagi de la mà amb ells i demana que "es lluiti fins al final". Bosch adverteix que amb Ràdio Liberty pot passar el mateix que amb el Club Mediterranee del Cap de Creus son "encara ara es pot trobar runa escampada". Per això, des de Salvem Platja de Pals veuen la reconversió en un museu i un centre d'interpretació com "l'opció més lògica". "Probablement el problema és que consideraran que és molt car i que val més la pena tirar-ho a terra", lamenta Bosch.

L'Estat es defensa

Per la seva banda, la Subdelegació del govern espanyol a Girona assenyala que la prioritat és treure edificacions de les zones costaneres i en cap cas renega de fer un museu o un centre d'interpretació. En aquest sentit, fonts consultades per l'ACN aposten per fer-ho en una altra zona i que sigui "econòmicament viable". A més, des de la Subdelegació adverteixen que rehabilitar l'espai pot comportar que altres empreses proposin edificar-hi.

Un model com el dels Aiguamolls

Per a Salvem Platja de Pals el model a seguir seria com el dels Aiguamolls de l'Empordà, on es va rehabilitar tant l'espai natural com les instal·lacions existents i que actualment són un complement al parc. En aquest sentit, Bosch diu que aquesta "seria l'opció més sostenible" i recorda que els Aiguamolls de l'Empordà s'han convertit en un "referent" que rep centenars de visitants.

A més, el portaveu de l'entitat ecologista considera que tirar a terra els edificis de Ràdio Liberty "atempta contra la llei de memòria històrica" i també va en contra de directives d'institucions com la UNESCO. Bosch recorda que aquestes directives obliguen a fer compatible la conservació dels espais naturals amb els jaciments arqueològics, en relació a la vila marinera que hi va haver entre els segles XIII i XVIII a l'espai on ara hi ha els edificis.