MOSTRES DE FLORS. Palafrugell està celebrant aquest cap de setmana la 13a edició del Festival Flors i Violes, que recupera la normalitat amb activitats presencials repartides per tot el municipi. Ahir, durant la segons jornada, el municipi va acollir -a part de les mostres florals- un seguit de concerts i espectacles. També es podia participar de l’Escape Room familiar «Ajudem a l’Aloa» o visitar diverses exposicions i gaudir d’accés gratuït a espais com el Museu del Suro o el Dipòsit d’Aigua Modernista de Can Mario. La jornada va acabar amb un espectacle de mapping a la façana de l’Ajuntament i un concert posterior de Ginestà, que presentaven el disc Suposo que l’amor és això.