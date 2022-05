Pals ha instal·lat el rocòdrom municipal al Pavelló d’Esports i a partir de la setmana que ve, ja se’n podrà fer ús. El trasllat del rocòdrom des del poliesportiu dels Masos de Pals al Pavelló Municipal s’ha realitzat per un millor aprofitament de l’espai, que s’ha revisat i adequat a la normativa actual. Les persones usuàries del pavelló tindran l’accés inclòs al rocòdrom, i si es vol gaudir de manera puntual, l’accés costarà 5 euros per dia amb assegurança. A més, el fet que es tracti d’una instal·lació coberta indoor, permetrà a més el seu ús en qualsevol època de l’any independentment de la climatologia. L’equipament estarà obert de dilluns a divendres de 15 h a 22 h i per entrar s’haurà de signar un registre.