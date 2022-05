Havia de ser jutjat el maig passat, juntament amb dos acusats més que van asseure’s davant el tribunal de la secció quarta de l’Audiència de Girona per participar en l’assalt mortal al domicili de l’empresari Jordi Comas el 2012 a Platja d’Aro.

Ells dos van ser absolts per manca de proves. El tribunal va emetre una ordre de cerca i captura i va decidir que ja se’l jutjaria per separat quan se l’aconseguís localitzar. I així ha sigut: avui s'ha iniciat el judici contra seu com a presumpte implicat en l’assalt, però l’espera per asseure’l al banc dels acusats ha sigut llarga, ja que l’Audiència ja havia intentat jutjar-los a tots tres el 2020, però el va suspendre per la seva incompareixença.

Un cop localitzat, va ser ingressat a presó a petició del fiscal per evitar que tornés a desaparèixer.

En tot cas, el tribunal encara trigarà uns dies a escoltar la seva versió, ja que a petició de la seva defensa serà l’últim en declarar. El judici s’allargarà fins al dijous.

Durant la primera sessió han declarat testimonis que ja van fer-ho al judici contra els altres dos acusats. La vista ha començat amb retard perquè un dels testimonis ha arribat una hora tard perquè s’havia adormit. Donada la importància de la seva declaració, el tribunal havia emès una ordre de detenció que finalment ha deixat sense efecte quan s'ha presentat. Aquest testimoni va viure durant uns mesos en un pis a Barcelona amb l’acusat, que es feia dir Alfredo. Li havia vist una radial al seu balcó i uns walkie-talkies a l’habitació; no sabia de què treballava, però ha dit que no hi va tenir mai cap problema. El dia de l‘assalt, el 18 de novembre, li va desaparèixer el mòbil. L’acusat va reconèixer que li havia sostret un amic seu i li va oferir 20 euros de compensació.

Un cas de fa deu anys

El cas es remunta al 18 de novembre de l’any 2012, quan els tres acusats -juntament amb més persones que no han estat identificades- van participar en un robatori perpetrat al domicili de Comas, empresari i president de la FOEG, on aquest va perdre la vida. Cap dels tres processats que s’han assegut al banc dels acusats hauria participat directament en l’assalt violent a l’habitatge, sinó que dos d’ells haurien facilitat l’accés a la casa i el tercer hauria exercit tasques de vigilància. El jutjat d’instrucció 2 de Sant Feliu de Guíxols va obrir la causa per robatori, assassinat i pertinença a grup criminal, però finalment es va arxivar la causa per assassinat perquè no s’ha pogut determinar qui ha estat l’autor material del crim. En tot cas, el jutge va considerar que hi havia indicis per dur a judici els tres acusats com a membres del grup que van participar en el robatori. Els dos altres jutjats van ser absolts, i l’acusat enfronta 15 anys de presó.