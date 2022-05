El tercer acusat de participar en el robatori durant el qual va morir l'empresari de Platja d'Aro (Baix Empordà) el 18 de novembre del 2012 s'ha assegut aquest dilluns al banc dels acusats de l'Audiència de Girona. El judici contra Ahmet K, que s'enfronta a 15 anys de presó, ha començat avui i està previst que s'allargui fins dimecres. El processat havia fugit de la justícia i no el van poder jutjar el maig passat. Aleshores, sí que van jutjar dos altres acusats per l'assalt mortal, que van quedar absolts. L'assassinat ha quedat impune perquè no es va poder identificar els lladres que van entrar a l'immoble, però les acusacions sostenen que aquest processat va facilitar l'accés a la casa als assaltants.

Segon judici per l'assalt durant el qual va morir l'empresari de Platja d'Aro i aleshores president de la patronal gironina FOEG, Jordi Comas. L'Audiència de Girona va jutjar el maig passat dos acusats que s'enfrontaven a 10 i 15 anys de presó. El fiscal Víctor Pillado i l'acusació particular, encapçalada pel lletrat Carles Monguilod, sostenien que un havia facilitat l'accés a la casa als autors materials del robatori i que l'altre feia tasques de vigilància a l'exterior.

No es va poder acreditar. El tribunal els va absoldre i va concloure que la prova contra aquests dos processats era indiciària i insuficient: «La prova, per més sospitosa o fosca que pugui semblar, ha estat incapaç d'estendre un fil que pugui suportar el pes de la condemna». Al judici, els dos es van desvincular del robatori. Un va dir que hi havia ADN seu al cotxe que els lladres van abandonar després de l'assalt perquè una tercera persona que no va voler identificar li va ensenyar unes joies per si les volia comprar i l'altre va explicar que era prop de la casa el dia dels fets perquè es dedicava a passar marihuana. Les acusacions també apuntaven a un tercer processat, a qui no van poder jutjar aleshores perquè va fugir de la justícia. Segons fonts judicials, el van arrestar arran de l'ordre europea dictada pel tribunal perquè no es va presentar al judici i està en presó preventiva des de finals de gener.

15 anys de presó

Aquest acusat s'enfronta a 15 anys de presó. L'escrit de conclusions provisionals és el mateix que en el primer judici. Així, les acusacions sostenen que tres dies abans de l'assalt aquest processat va cometre un primer robatori quan van entrar a una casa de Sant Cugat del Vallès enfilant-se a una finestra del primer pis. Un cop dins l'immoble, va robar un cotxe. Aquest vehicle és el que hauria fet servir el 18 de novembre per desplaçar-se fins a Platja d'Aro. L'objectiu era assaltar la casa de l'empresari i la seva dona, situada al carrer Verge del Carme de la localitat. Les acusacions apunten que Ahmed K. va ser un dels encarregats de forçar l'accés a la casa perquè almenys tres lladres que no s'han pogut identificar perpetressin l'assalt.

Segons les acusacions, era «plenament conscient» que l'empresari i la seva dona eren dins la casa i que estaven desperts perquè eren les deu de la nit. Per això, sostenen que sabia que l'assalt «s'havia de fer amb ús de violència, així com immobilitzant-los». Tot i això, va fer un forat amb un trepant al marc d'una de les finestres de la casa i la va obrir. Per aquí va ser per on van entrar els encarregats de materialitzar el robatori.

Diversos testimonis a la primera sessió

Durant la primera sessió del judici d'aquest dilluns, han declarat diversos testimonis. Entre ells, el propietari del vehicle robat que van utilitzar per a l'assalt, agents dels Mossos d'Esquadra i el company de pis de l'acusat, a qui anomenaven Alfredo. El testimoni, que ha comparegut al judici amb més d'una hora i trenta minuts de retard, ha explicat que van conviure poc temps i que l'acusat –a qui ha reconegut- era un dels seus companys de pis. Ha reconegut que li havia demanat en diverses ocasions el mòbil i també ha relatat que el dia que es van produir els fets un amic de l'acusat li va robar mentre dormia i que l'endemà l'acusat li va donar 20 euros perquè en comprès un altre.

També ha explicat que sovint canviava de targeta SIM del mòbil i que havia vist que tenia una radial al balcó, a més d'uns «walkie-talkie». Ha insistit, però que mai hi havia tingut problemes. Durant la sessió també ha declarat la parella de l'acusat entre el 2012 i el 2014, que ha explicat que utilitzava molts vehicles, però que no recordava haver-lo vist amb el sostret i que canviava sovint de telèfon. Tampoc sabia a què es dedicava perquè «no li preguntava» però que sempre tenia diners.

L'assassinat, impune

Eren almenys tres, però la seva identitat «no s'ha pogut determinar». Dos d'ells es van «llançar directament» contra l'empresari, que estava al sofà en aquell moment, i li van obstruir les vies respiratòries mentre l'immobilitzaven. «Li van causar la mort per asfíxia, tant per sufocació com per oclusió», exposen les acusacions. El tercer sospitós es va dirigir cap a la dona de l'empresari, li va lligar les mans a l'esquena i li va fer recórrer la casa mentre li exigia que indiqués on hi havia la caixa forta. Mentre arreplegaven el botí, els assaltants la van deixar lligada a una cadira. No es va poder alliberar fins una hora després, quan va aconseguir moure's amb la cadira fins a la cuina i agafar un ganivet amb el qual va tallar les lligadures.

El fiscal i l'acusació particular atribueixen a aquest processat un delicte de robatori amb força en casa habitada pel cop a Sant Cugat del Vallés pel qual sol·liciten 5 anys de presó i d'un delicte de robatori amb violència en casa habitada en concurs medial amb un delicte de detenció il·legal pel qual demana 10 anys de presó. La defensa de l'acusat, encapçalada pel lletrat Joan Pere Zapata, demana l'absolució. Està previst que l'acusat declari al final del judici, que s'està fent a la secció quarta de l'Audiència de Girona.