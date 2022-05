Els Mossos d'Esquadra de la Comissaria de la Bisbal d'Empordà van detenir els dies 26, 27 i 28 d'abril quatre homes d'entre 18 i 24 anys, i quatre menors d'edat, com a presumptes autors de 14 delictes contra el patrimoni. En total se'ls hi atribueixen set delictes de robatori amb força a interior de domicili, sis delictes de robatori amb força a interior d'establiment i un delicte de robatori amb violència comès dins un establiment comercial.

Entre els mesos de febrer i d'abril la Unitat d'Investigació d'aquesta comissaria es va fer càrrec d'esbrinar l'autoria de quatre robatoris amb força comesos en tres domicilis de la població de La Bisbal d'Empordà i un de la localitat de Fonteta (Forallac). En aquests robatoris els lladres havien entrat forçant els accessos i de dins havien sostret joies, diners en efectiu i ordinadors. El 27 d'abril van detenir un noi de 24 anys i tres menors d'edat com a presumptes autors d'aquests quatre delictes.

El mateix dia els mossos van tornar a arrestar aquest home per altres fets delictius: un robatori amb violència dins un restaurant, per entrar a robar dins una perruqueria de l'Estartit i per tres robatoris amb força més en tres habitatges de La Bisbal d'Empordà entre els dies 22 i 24 d'abril. En dos dels domicilis el detingut anava acompanyat de dos menors d'edat. El 26 d'abril els mossos d'aquesta comissaria ja havien detingut a quatre d'aquests mateixos lladres per entrar a robar en cinc restaurants de la població de l'Estartit. Amb el mateix modus operandi van forçar portes i finestres per sostreure l'efectiu de les caixes registradores i tauletes electròniques.

Entre els vuit detinguts, que formarien un grup que s'anirien intercanviant en els diferents fets delictius, sumen quinze detencions per set delictes de robatori amb força a interior de domicili i set delictes de robatori amb força a interior d'establiment, un d'ells emprant la violència. Tots els detinguts majors d'edat, amb antecedents per delictes contra el patrimoni, seran citats aviat per declarar davant l'autoritat judicial competent de La Bisbal d'Empordà. El detingut de 24 anys, que acumula múltiples antecedents per fets similars, ja ha ingressat a presó. Respecte als menors d'edat seran citats pròximament per declarar davant la Fiscalia de Menors de Girona.