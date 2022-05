L'acusat pel robatori durant el qual va morir Jordi Comas, empresari de Platja d'Aro, el 18 de novembre del 2012, ha negat haver participat en l'assalt. També s'ha desvinculat del robatori, comès tres dies abans a Sant Cugat del Vallès, del cotxe utilitzat pels lladres. Al judici, però, Ahmet K. no ha donat cap explicació als indicis que esgrimeixen les acusacions per incriminar-lo i que són, en essència, la captació d'unes càmeres de videovigilància properes a casa de l'empresari que el situarien al lloc en hores compatibles amb els fets i la localització del seu ADN al cotxe on també hi havia joies robades en l'assalt. Les acusacions mantenen la petició de 15 anys de presó. La defensa demana l'absolució.

El segon judici pel robatori ha quedat vist per a sentència. L'assassinat va quedar impune perquè la investigació no va poder acreditar la identitat dels lladres que van entrar a la casa, van matar el president de la patronal gironina FOEG Jordi Comas i van colpejar i deixar lligada a una cadira la seva dona. Només ha arribat a judici el robatori.

El maig passat, l'Audiència de Girona va jutjar dos acusats que s'enfrontaven a 10 i 15 anys de presó. Un d'ells per, suposadament, haver facilitat l'accés a la casa als autors materials del robatori i l'altre per fer tasques de vigilància a l'exterior. Els dos van quedar absolts perquè el tribunal va concloure que "per més sospitosos o foscos" que fossin els indicis que els incriminaven, no podien "suportar el pes de la condemna".

Hi havia un tercer acusat a qui no van poder jutjar ara fa un any perquè va fugir de la justícia. Aquest segon judici a la secció quarta de l'Audiència de Girona ha estat contra aquest processat. Segons les acusacions, Ahmet K. va ser un dels encarregats de forçar l'accés a la casa perquè els tres lladres que no s'han pogut identificar perpetressin l'assalt, amb desenllaç tràgic.

Després de la primera jornada de dilluns, durant la qual va declarar testimonis i els investigadors dels Mossos d'Esquadra, aquest dimarts s'ha reprès el judici amb la declaració dels dos acusats que van ser absolts en el primer judici. En aquesta ocasió, però, declaraven com a testimonis i, per tant, amb l'obligació de dir la veritat.

D'acusats a testimonis

Un d'ells ha assegurat que no coneixia prèviament l'ara acusat i ha reiterat que no va ser ni a Sant Cugat del Vallès ni a Platja d'Aro. També ha mantingut que es va localitzar ADN seu al cotxe que els lladres van abandonar a l'Hospitalet de Llobregat després de l'assalt perquè una tercera persona no identificada li va ensenyar unes joies robades per si les volia comprar. Segons ha declarat, aquest intermediari també li va assegurar que havia ofert les joies "a altres persones".

L'altre testimoni que va ser jutjat al primer judici no ha mantingut algunes de les afirmacions que havia fet fins ara i que estan recollides en sentència. Tant ha estat així que, de fet, durant la seva declaració el president del tribunal li ha tornat a advertir que podria incórrer en un delicte de fals testimoni si mentia.

A l'anterior judici, va dir que en aquelles dates es dedicava a passar marihuana i que l'acusat que en aquell moment estava evadit de la justícia el va trucar per comprar-li'n el 18 de novembre del 2012. Van quedar, va dir, a la zona propera a casa de l'empresari, justificant així que unes càmeres de videovigilància d'un bar proper a casa de l'empresari l'enregistressin tant a ell com a l'altre home "amb actitud sospitosa" en hores compatibles amb el robatori.

Aquest dimarts, però, ha negat la propietat del telèfon que aleshores reconeixia com a seu i, també, la identificació de l'altre home. Segons ha dit, els Mossos d'Esquadra el van "torturar" i va dir allò que volien sentir perquè li van prometre que així sortiria en llibertat (cosa que no va passar).

Ho nega

Ahmet K. ha declarat al final del judici i de forma molt breu. Només ha respost a les dues preguntes que li ha formulat la defensa, encapçalada pel lletrat Joan Pere Zapata. Així, l'acusat ha negat haver participat en el robatori del cotxe del 15 de novembre del 2012 a Sant Cugat del Vallès i ha negat la implicació en l'assalt a casa l'empresari. No ha ofert, però, cap explicació alternativa als indicis inculpatoris esgrimits per les acusacions.

El fiscal Víctor Pillado ha remarcat a l'informe que el processat ni tan sols ha negat ser un dels homes captats per les càmeres de videovigilància del bar proper a casa l'empresari. Tampoc ha explicat com és que van localitzar ADN seu al vehicle utilitzat pels lladres ni per què la investigació estableix una trucada entre ell i un altre acusat cap a les tres de la tarda del dia dels fets i que les acusacions situen com a "acte preparatori" abans de cometre el robatori.

El fiscal i l'acusació particular, encapçalada per l'advocada Maria Monguilod, mantenen la petició de 15 anys de presó. L'acusen d'un delicte de robatori amb força en casa habitada pel cop a Sant Cugat del Vallés pel qual sol·liciten 5 anys de presó i d'un delicte de robatori amb violència en casa habitada en concurs medial amb un delicte de detenció il·legal pel qual demanen 10 anys de presó.

La defensa demana l'absolució. Al seu informe, Zapata ha posat en dubte els indicis que incriminen Ahmet K., sobretot perquè el cotxe usat pels lladres es va robar el 15 de novembre del 2012 i no es va localitzar abandonat a l'Hospitalet fins al gener. Suficient temps, apunta, com perquè hi hagi altres explicacions possibles a la presència del perfil genètic de l'acusat en objectes trobats dins el vehicle. "Hi ha tants dubtes que no es pot sustentar una condemna", ha conclòs la defensa.

El judici ha quedat vist per a sentència.