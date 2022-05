L’Associació de Veïns de Sant Joan amb la col·laboració de l’Ajuntament de Palamós, organitzarà el proper diumenge l’activitat Sant Joan Florit, l’exposició de flors i plantes d’aquest popular barri palamosí. Aquesta proposta tindrà lloc durant tot el dia i es durà a terme a tot l’àmbit del nucli antic de Sant Joan. Carrers d’aquest sector i els balcons i finestres de les cases que hi ha ubicades lluiran els colors de les plantes i les flors exposades, amb un total d’onze carrers i passatges engalanats, i vint-i-set espais, patis i jardins particulars decorats amb flors, que restaran oberts per al gaudi de tot el públic assistent. A banda hi haurà activitats paral·leles, amb una àmplia mostra de pintura a la plaça de l’església, entre d’altres.