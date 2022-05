La secció quarta de l’Audiència de Girona va poder escoltar ahir finalment la versió de l’últim investigat per l’assalt mortal al domicili de l’empresari Jordi Comas a Platja d’Aro el novembre de 2012. Feia dos anys que se l’havia d’haver jutjat, i la vista es va haver d’emplaçar dues vegades -l’última el maig passat, quan es van jutjar els altres dos acusats; van quedar absolts-.

La declaració de l’home acusat de facilitar l’accés a l’habitatge de l’empresari va ser curta i concisa: «no tinc res a reconèixer, no he participat en cap robatori ni he comès cap delicte, ni aquí ni a cap altre lloc», va dir davant les dues úniques preguntes que li va fer el seu advocat.

No va voler respondre a les acusacions emparant-se en el seu dret a respondre les preguntes que vulgui, i de fet tampoc està obligat a dir la veritat. El cas és que no va explicar per què hi ha indicis que el situen al lloc dels fets tant en el robatori a Sant Cugat del Vallès el 15 de novembre de 2012, on es va sostreure el vehicle utilitzat per l’assalt, com pel succés al domicili de Comas, que va tenir lloc tres dies després. Els indicis són una cigarreta i un guant trobats dins el cotxe robat on es va extreure ADN de l’acusat; i unes imatges captades per una discoteca pròxima a l’habitatge de Comas on se’l veu parlant amb un altre dels acusats. Aquestes són les proves que esgrimeixen les acusacions per demanar una sentència condemnatòria de 15 anys de presó per l’acusat per un delicte de robatori amb violència i un delicte de detenció il·legal. El fiscal va demanar perdó a la família perquè l’assassinat de l’empresari ha quedat impune.

Al seu torn, la defensa demana que se l’absolgui perquè entén que cap dels indicis és concloent perquè hi ha massa dubtes per construir una condemna.

Durant el judici també van declarar els dos acusats que van ser absolts pel mateix tribunal el maig passat. En declaracions recollides per ACN, un d’ells va dir que no coneixia l’acusat i va reiterar que ni va ser a Sant Cugat del Vallès ni a Platja d’Aro. També va mantenir que es va localitzar ADN seu al cotxe que els lladres van abandonar a l’Hospitalet de Llobregat després de l’assalt perquè una tercera persona no identificada li va ensenyar unes joies robades per si les volia comprar. L’altre testimoni que va ser jutjat al primer judici va canviar la seva versió: si llavors va dir que havia sigut captat per la càmera de la discoteca amb l’ara acusat era perquè li estava venent droga, ara diu que no el coneixia i que no li va trucar. En canvi, va dir que els Mossos d’Esquadra el van «torturar» i que va dir el que volien sentir perquè li van prometre que sortiria en llibertat. Davant aquesta contradicció, el president del tribunal li va advertir que podria incórrer en un delicte de fals testimoni si mentia.

Ara sí, el cas ha quedat vist per a sentència.