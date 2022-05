L’Ajuntament de Palafrugell, a través de l’Institut de Promoció Econòmica (IPEP), ha decidit enguany reforçar el seu suport a Oohx!gen Palafrugell, Comerç i Negoci. Ambdues institucions han signat un conveni, pel qual l’associació de comerciats rebrà un imports de 17.000 euros, que servirà per contribuir a desenvolupar el pla d’actuacions de l’entitat previst pel 2022. En el mateix acord, l’Agrupació de Comerciants s’ha compromès també a treballar per a la dinamització del teixit comercial i empresarial del municipi, en coordinació amb l’IPEP. Aquest acord forma part del Pla d’Acció Comercial de l’IPEP, que inclou també accions per fomentar la col·laboració publico-privada i l’emprenedoria, modernitzar i professionalitzar el comerç i millorar els serveis i l’accés a l’espai comercial urbà, entre d’altres.