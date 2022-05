Veïns de Gaüses s’oposen a la construcció de l’escola per a 120 alumnes

Veïns de Gaüses han mostrat la seva oposició a la construcció d’una nova escola privada amb 120 places i activitats obertes al públic, el projecte de la qual ha rebutjat recentment l’Ajuntament de Vilopriu al considerar que els usos proposats no s’ajusten estrictament al que seria l’activitat docent. A principis d’any, un grup de veïns van presentar fins a 40 signatures (a Gaüses hi viuen unes 65 persones) en contra del projecte, i dilluns passat es van reunir amb representants municipals per expressar-los la seva preocupació així com per l’inici d’unes obres amb maquinària per a les que no tindrien permís.

Segons explica un d’aquests veïns, l’arquitecte Salvador Matas, no estan en contra de la construcció d’una escola, sinó que el que els preocupa són les dimensions i el fet que porti altres activitats -com sala de concerts- associades. Tal i com recull l’informe municipal que justifica la denegació de la sol·licitud, Matas subratlla que el projecte inclou una «fleca», que segons les promotores seria pedagògica però que els veïns i l’Ajuntament temen que fàcilment es podria acabar convertint en bar-restaurant. I el mateix per al gimnàs-espai polivalent, on, segons el projecte, es podrien fer activitats i concerts fora de l’horari escolar. «El projecte va molt més enllà d’una escola, i això ens preocupa», assenyala Matas, que recorda que les activitats recreatives no estan permeses en l’espai on es vol ubicar l’escola.

Un altre motiu de preocupació veïnal és el de la mobilitat. «Gaüses és un nucli molt petit, i l’accés al carrer on es faria l’escola és complicat. Si allà hi han d’arribar cada dia 120 alumnes amb cotxe, i no hi ha previstos aparcaments, es pot crear un problema de mobilitat i col·lapsar el nucli», explica Matas, que també subratlla que el carrer d’accés a l’escola és tan petit que seria difícil que hi passessin els vehicles d’emergències. També destaca que 120 alumnes, tenint en compte la població de Gaüses i les seves rodalies, és una xifra desproporcionada.

Una altra qüestió que els preocupa és el consum d’aigua. Segons recorda Matas, el poble ha patit restriccions d’aigua, i en períodes de sequera han tingut problemes d’abastament. Per això, creu que s’hauria de fer un estudi sobre l’elevat consum d’aigua que implicaria una escola d’aquestes dimensions.

A hores d’ara, l’Ajuntament de Vilopriu ha emès un informe negatiu denegant la llicència, tot i que les promotores han anunciat que el tornaran a presentar. Matas creu que una petita escola rural podria ser positiva, però considera que seria «un error» ubicar una escola d’aquestes dimensions en aquest espai d’un poble petit com Gaüses.