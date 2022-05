La carretera vella que uneix Palafrugell amb Calella de Palafrugell passarà a tenir un únic sentit de circulació en el seu tram central a partir d’aquest proper estiu. L’objectiu d’aquesta intervenció del Departament de Mobilitat de la Policia Local té a veure amb la perillositat que presenta aquesta carretera secundària, en la qual hi transiten prop d’un miler de vehicles diaris durant els mesos d’estiu. I és que els carrils només tenen una amplada de 2,5 metres, quan la normativa marca que el mínim ha de ser de tres metres; s’exedeix la velocitat en més d’un 47% dels casos, alguns han arribat a circular-hi a 130km/h i no hi ha un voral suficientment ample i adequat que pugui garantir el dret a la mobilitat a totes aquelles persones que hi transiten a peu, en bicicleta o en patinet. Totes aquestes mancançes han fet que, en els darrers anys, s’hagi registrat un elevat nombre d’accidents; el últims quatre aquesta Setmana Santa.

L’actuació també es realitza perquè l’avinguda del Mar és una via segura que uneix d’una forma ràpida Palafrugell amb els nuclis de Calella de Palafrugell i Llafranc. De manera que la mobilitat de tothom que vulgui anar directament de Palafrugell a Calella i Llafranc i viceversa està garantida a través d’aquesta avinguda.

Pel que fa als veïns i veïnes que viuen al llarg de la carretera vella, s’ha previst que tinguin garantit un accés ràpid, tant d’accés a l'avinguda del Mar com a la seva zona de residència. Tant el principi de la via (d'avinguda Espanya a la corba de la Torre Santa Margarida) així com en el tram final de la carretera vella (dels carrers d’Antoni J. Rovira a Primavera), específicament en aquest tall, està garantida la mobilitat dels veïns, tant en sentit d'anada com de tornada.

La futura via verda

D’altra banda, la futura via verda de la carretera vella no només s'interconnectarà amb la recentment creada via verda de l'avinguda del Mar, sinó també amb l'entrada del carrer de Chopitea, a Calella de Palafrugell. D’aquesta manera, tothom que vulgui anar a peu o amb bicicleta de Palafrugell a Calella (i viceversa) per aquesta via ho podrà fer d’una forma segura, i finalitzant el seu recorregut pràcticament a la zona de la platja.

Quan s’executi aquesta actuació, al llarg de la carretera vella i per tal de garantir la seguretat de tothom, s'instal·laran separadors de bicicleta i un sistema innovador de pilones solars d’alta qualitat, que es carreguen amb la llum solar. A més, també s'instal·laran catadriòptics, que de nit reflecteixen la llum dels vehicles.