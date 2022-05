Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de La Bisbal d'Empordà, juntament amb agents de les Policies Locals de Begur i Palafrugell, van detenir el 4 de maig tres homes i una dona, d'edats compreses entre els 36 i 52 anys, com a presumptes autors d'un delicte de robatori. Els fets van passar al voltant de les quatre de la tarda del mateix dia 4 de maig, quan els agents de la comissaria de la Bisbal van rebre l'avís que s'havia produït un furt amb el mètode de 'la taca' a la localitat de Calella de Palafrugell (Baix Empordà).

Concretament, una parella es va acostar a tres persones que estaven passejant i, després d'alertar-los que portaven la roba tacada, els hi van començar a netejar les jaquetes. En aquest moment, una de les dones va sentir com li tocaven la bossa de mà i en comprovar l'interior del moneder, va observar que li havien pres 500 euros. Les víctimes van recriminar l'acció a les persones que les estaven distraient amb la taca, quan van acostar-se dos homes més per facilitar la fugida dels lladres.

Gràcies a l'acurada informació aportada per les víctimes, els mossos van aturar un vehicle a la carretera GIP-6531 a Begur, ocupat per quatre persones que coincidien plenament amb les descripcions. Els agents els hi van localitzar els diners pispats i algunes joies de les quals se n'està investigant la procedència. També se'ls hi va trobar tres pots d'una pasta de color verd, un altre de pasta dentífrica i un pot de gel hidroalcohòlic. Tanmateix, portaven tretze peces de roba diferent i quatre ulleres de sol i gorres. Davant les evidències, els quatre ocupats del turisme van quedar detinguts. Els detinguts, tres d'ells amb múltiples antecedents, han passat avui a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Bisbal.