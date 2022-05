Platja d’Aro estrena el nou Parc dels Estanys

Platja d’Aro va inaugurar ahir l’ampliació de quatre hectàrees del Parc dels Estanys, que ha suposat una inversió de més de mig milió d’euros amb la participació del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya.

Les intervencions en l’ampliació se centren en diversos àmbits. Hi destaca la creació d’un itinerari senyalitzat amb panells amb explicacions de detall, amb informació complementària mitjançant codis QR i la incorporació de Braille. D’aquesta manera els camins transitables s’amplien en un terç i els dos recorreguts s’uneixen mitjançant un pont de justa. En paral·lel, s’ha generat un nou accés a l’extrem nord-oest del parc al c/ Tramuntana, l’adequació de les portes de les entrades existents, s’ha millorat el conjunt de la senyalització i s’ha col·locat mobiliari urbà i de descans a la zona ampliada, i s’hi ha fet plantació d’arbrat i arbust amb espècies autòctones. També s’ha construït una bassa d’aigües temporals, que creixerà i decreixerà segons la temporada de l’any, i que possibilitarà la presència d’espècies amfíbies; i també murs de pedra seca i hotels d’insectes. Darrerament, a tocar de l’entrada principal original del parc, s’hi ha instal·lat dues cúpules de fusta de 70 i 32 metres quadrats connectades entre si, que esdevindran centre d’interpretació del parc i un espai polivalent on es duran a terme activitats culturals i visites didàctiques.

Fa gairebé 10 anys, es va estrenar aquest gran parc urbà de 150.000 metres quadrats. Hi són compatibles la visita pública i didàctica controlada amb la potenciació de la diversitat biològica. Hi ha unes 250 espècies d’ocells.