El Casino Cultural de Begur va acollir dissabte al migdia, per primer cop, l’entrega dels Premis d’Educació Josep Pallach 2021-2022 impulsats per la Fundació Josep Pallach en tot l’àmbit català. Durant la cerimònia es van entregar els guardons dels concursos que integren enguany aquest projecte: el VII Premi Josep Pallach de Narrativa Curta, convocat per les regidories de Cultura i Educació de l’Ajuntament de Begur; i el VII Premi Josep Pallach d’Articles Periodístics, organitzat per l’Ajuntament de Palafrugell. Aquest darrer se’l va endur Albert Font Tarrés per l’article L’escola d’un sol poble. Mentre que el de narrativa curta se’l va endur Aya El Azmi Hamdi (alumna de 2n d’ESO de l’Institut Sant Feliu de Guíxols), pel treball L’esperança de la Rachel i Jan Cuspinera Darnaculleta (alumne de 4t d’ESO de l’Institut Francesc Cambó de Verges), pel treball Aquells pantalons. Ambdos van ser premiats amb 300 euros.