Aquest any se celebra el 20 aniversari del popular Concurs de Pintura Ràpida de Palamós i per aquest motiu l’Àrea municipal de Cultura ho commemora amb l’exposició dels vint quadres guanyadors de cadascuna de les edicions realitzades. Per causa de la pandèmia del COVID 19, l’any 2020 no es va poder portar a terme aquesta activitat que es va traslladar al 2021.

La mostra dels 20 quadres ja es pot veure a la sala polivalent de la Biblioteca Municipal, en una exposició que serà oberta al públic i amb accés gratuït, fins al 29 de maig, de dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 16 a 20 h, i els dissabtes també als matins, 10 a 13 h. Aquesta és una oportunitat única que permet, al públic en general, veure de manera conjunta els 20 premis dels darrers 20 anys. Les obres exposades són treballs dels següents artistes: Josep Casanovas (2001), Danilo Fernandez (2002), Ramon Pujolà (2003), Narcís Sala Gascons (2004), Francisco Torralbo (2005), Josep Plaja (2006), Diego Reyes (2007), Narcís Sala Gascons (2008), Joan Josep Català (2009), Josep Bussalleu (2010), Narcís Sala Gascons (2011), Julio Garcia Iglesias (2012), Antoni Mariscal (2013), Joan Vila Arimany (2014), Ramon Pujulà (2015), Julio García (2016) Núria Riba (2017), Josep Plaja (2018), Julio García (2019), Narcís Sala Gascons (2021). El Concurs de Pintura Ràpida Vila de Palamós va néixer amb l’objectiu de potenciar aquesta disciplina, la principal característica de la qual és que l’obra es realitza en un màxim de 5 hores i que el públic pot presenciar en viu i en directe la confecció de l’obra. El Concurs es desenvolupa al llarg del matí. Aquesta activitat artística és oberta a tothom, la temàtica ha de ser Palamós i és condició realitzar l’obra in situ. S’accepten totes les tècniques i tots els procediments però les teles i els suports no poden excedir d’una mida màxima de 30F. Els suports han de ser d’un sol color i de textura uniforme i llisa. Les aquarel·les s’han de presentar en suport rígid. Els premis són patrocinats per institucions, empreses i particulars, especialment palamosines. L’Ajuntament de Palamós, aporta el Primer premi que és d’un import de 1.200 euros, i l’obra guanyadora passa a formar part del patrimoni municipal, quedant ubicat a l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Palamós. Diumenge 5 de juny, la 21a edició Palamós ja prepara la 21a edició d’aquesta activitat artística que enguany tindrà lloc el diumenge 5 de juny. Cada any s’hi presenten una mitjana de trenta artistes de totes les contrades, alguns d’ells autèntics professionals d’aquesta disciplina. Aquest concurs no només està consolidat sinó que Palamós ocupa un lloc destacat en el calendari de concursos de les comarques.