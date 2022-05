El projecte Camins Escolars Segurs de Torroella de Montgrí incorporarà elements del que es coneix com a "urbanisme tàctic" per tal d'extremar al màxim la seguretat en els punt més conflictius del recorregut. Un dels exemples d'aquesta innovadora estratègia d'actuació urbana sostenible és la que s'ha començat a implementar en la intersecció dels carrers del Roser, Figueres, Pintor Gimeno i la Plaça Quintana i Combis. Aquest és el punt on comença el primer tram del projecte de Camins Escolars Segurs que passarà pel Guillem de Montgrí i El Petit Montgrí, i acabarà a l'aparcament de l'Espai Montgrí.

El projecte Camins Segurs a les Escoles, que es va iniciar la setmana passada, és una iniciativa impulsada per l'Àrea d'Ensenyament de l'Ajuntament, treballada conjuntament amb la comunitat educativa, amb l'objectiu de permetre que els nens i nenes puguin desplaçar-se amb la màxima seguretat des dels seus domicilis fins als centres escolars i la zona esportiva. L'àmbit d'actuació del projecte és d'uns 1,4 km de recorregut. L'execució es farà en dues fases. La primera, pressupostada en uns 100.000 euros, s’acabarà el mes de juny i connectarà el carrer del Roser i l'aparcament de l'Espai Montgrí.

Pel que fa a la intersecció del carrer del Roser i la plaça Quintana i Combis, es tracta d'un punt especialment conflictiu per l'elevat volum de trànsit (vianants i vehicles) que registra i per la configuració urbana de la intersecció. Amb l'objectiu de prioritzar el vianant, pacificar l'entorn i garantir al màxim la seguretat, s'ha pintat una àmplia superfície amb una quadrícula de color verd i blanc que es reforçarà amb senyalització vertical. Per mitjà d'aquesta actuació s'alerta als usuaris que s'està accedint a un punt especialment sensible, en el qual els vianants tenen la màxima prioritat. Amb independència d'això, la velocitat màxima en aquest punt és de 20 km/h.

Senyalització davant del Guillem de Montgrí i el Petit Montgrí

Una actuació similar es realitzarà en el tram de vial davant de l'escola Guillem de Montgrí i l'escola bressol El Petit Montgrí. En aquest tram, la zona es planteja com a espai compartit entre bicicletes, vianants i vehicles, donant prioritat als dos primers. Aquest espai compartit quedarà senyalitzat amb una quadrícula verda que s'estendrà a tot l'espai asfaltat. Les zones de pas de vianants se senyalitzaran amb les franges blanques.

El projecte de Camins Segurs implicarà, a més, la instal·lació de dos semàfors, un a la cruïlla del carrer del Roser i l'altre a la del carrer Bellavista. D'altra banda, s'implementaran canvis de circulació en alguns punts. A l'altura de l'encreuament entre el carrer de Verges i el del Roser, es modifica la circulació del segon, i no es permetrà anar a la dreta. La zona d'aparcaments que hi ha actualment es transforma en una àrea per a vianants senyalitzada amb pintura i es col·locaran bancs i vegetació. D'altra banda, la circulació dels carrers Josep Carner es planteja d'una sola direcció.

Què és l'urbanisme tàctic?

L'urbanisme tàctic és una tendència de gestió que s'està implementant a cada cop més poblacions amb l'objectiu de canviar dinàmiques en la mobilitat i la convivència a la via pública. Implica un conjunt d'eines i estratègies per canviar ràpidament els usos d'un carrer (franges de colors, mobiliari i jardineres que es poden moure si és necessari, jocs pintats... ). Tot plegat permet adaptar l'espai a una nova mobilitat i gaudir del mateix, d'una manera diferent. Un dels principis de l'urbanisme tàctic és la seva versatilitat i capacitat d'adaptació a canvis. En aquest sentit, si no s'aconsegueixen els objectius desitjats o cal fer alguna modificació, les actuacions són fàcilment reversibles o modificables.