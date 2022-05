La Policia Local de Palafrugell ha estat enfeinada aquests últims dies, sobretot per dos temes relacionats amb la seguretat viària. Dos conductors han acabat detinguts per fugir.

Un dels més greus és el que va protagonitzar el conductor d'un turisme. Aquest va patir un accident de trànsit amb una motocicleta a Llafranc i en comptes de quedar-se al lloc dels fets, aquest va fugir sense auxiliar el motorista, que va resultar ferit.

Els agents de la Policia Local després de rebre l'avís de l'accident van desplaçar-se fins al lloc dels fets i van trobar-se amb la sorpresa, el motorista ferit i l'altre vehicle desaparegut. El conductor del vehicle de dues rodes va resultar ferit greu i el SEM el va evacuar a l'hospital Trueta de Girona.

Gràcies a la col·laboració ciutadana de diversos testimonis de l’accident, els agents van poder tenir més informació sobre el vehicle fugit.

Finalment, i amb l’ajuda de les càmeres de vigilància de la població, van localitzar un vehicle sortint de població que coincidia amb totes les dades aportades pels testimonis.

Els agents van contactar amb Policia Local de Palamós i membres d'aquest cos policial van acabar localitzant el vehicle i va poder identificant al conductor. Posteriorment, segons informa l'ajuntament de Palafrugell, el xofer va declarar a les dependències de la Policia Local de Palafrugell i va acabar detingut per fugir del lloc dels fets sense facilitar dades ni prestar auxili.

Persecució d'un temerari

D’altra banda, el dissabte a la nit, agents de la Policia Local van detectar un vehicle que anava a gran velocitat pel nucli urbà i podia suposar un problema de seguretat pels veïns.

Els agents de la Policia Local van activar-se amb sis dotacions per interceptar el conductor temerari però el vehicle va fugir a gran velocitat per la C-31. Per poder actuar amb més efectius, els agents de Palafrugell van demanar col·laboració a la Policia Local de Palamós i dels Mossos d’Esquadra. Finalment, les patrulles van aconseguir interceptar el vehicle però ja en terme de Palamós, a la zona de La Fosca.

Aquí però el conductor va abandonar el cotxe i va fugir a peu. Finalment, la matinada de diumenge, el conductor es va presentar a la comissaria de Palafrugell, ja que el cotxe va quedar en dipòsit i la Policia Local el va detenir pels fets del dia anterior.

En tots els casos, les càmeres de vigilància del municipi empordanès han estat de molta utilitat pels agents locals.

Dos detingut més

A banda d'aquests dos arrestats, entre divendres i diumenge, la Policia Local de Palafrugell ha realitzat dues detencions més.

Divendres passat van arrestar un veí del municipi de 20 anys per un delicte contra al salut pública. I el mateix dia, a la plaça de Can Mario, un home que tenia una ordre de recerca per un robatori amb violència.